Westworld Saison 3 : HBO dévoile la date de lancement à l’aide d’un teaser

HBO a profité du lancement de The Outsider ce week-end pour teaser le retour de Westworld avec sa saison 3. Plus précisément, la chaine payante a mis en ligne un teaser nous révélant la date de lancement de la nouvelle saison.

Bien entendu, HBO n’a pas encore révélé de synopsis officiel pour cette troisième saison qui sera diffusée à partir du 15 mars 2020 (et dans la foulée sur OCS en France). La seconde saison de cette création de Jonathan Nolan et Lisa Joy se terminait en nous laissant sur la promesse d’une révolution qui se passerait hors des « murs » du parc. Les premières images dévoilées à la Comic Con de San Diego nous montrait Dolores (Evan Rachel Wood) réactivant certains robots pour l’aider à réaliser ses projets.

Basée sur le film écrit par Michael Crichton, Westworld est une dystopie relatant l’émergence d’une conscience artificielle et la naissance d’une nouvelle forme de vie sur Terre.

La série met donc à l’affiche Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman et Rodrigo Santoro. Ils sont rejoints dans ces nouveaux épisodes par Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr., et Michael et Tommy Flanagan.

