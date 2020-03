Westworld Saison 3 : Le soulèvement des machines débute demain sur HBO

Cela fait maintenant 20 mois que la saison 2 de Westworld s’est terminée sur HBO/OCS. Du temps a passé, tout comme dans la série. Il est temps de découvrir ce que Dolores a prévu dans la saison 3 qui débute ce dimanche sur HBO et lundi à 21h05 sur OCS City en France.

La saison 2 de la série de Lisa Joy et Jonathan Nolan s’est conclue nous laissant sur la promesse d’une révolution qui se passerait hors des « murs » du parc. On retrouve ainsi Dolores (Evan Rachel Wood) qui va s’entourer de robots pour l’aider à réaliser ses projets. Plus spécifiquement, elle va développer une relation avec un certain Caleb (Aaron Paul) dans un néo-Los Angeles, et découvrir comment les robots sont traités dans le monde réel.

Le parc reprend forme après la révolution et Maeve (Thandie Newton) se retrouve à animer le show sur fond d’occupation nazie. Bernard (Jeffrey Wright) cherche de son côté un hôte pouvant s’opposer à Dolores et il se pourrait que Maeve soit son choix.

La distribution de cette saison 3 de Westworld rassemble donc de nouveau Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Thandie Newton, Ed Harris et Luke Hemsworth. Ils sont rejoints par Aaron Paul, Lena Waithe et Vincent Cassel, mais aussi Kid Cudi et Marshawn Lynch.

