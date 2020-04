Une saison 4 pour Westworld, le soulèvement des machines se poursuit sur HBO

HBO reste dans l’univers de Westworld. La chaine payante américaine a annoncé le renouvellement de la série de SF pour une saison 4 quelques jours après la diffusion du sixième épisode de la saison 3.

Inspiré par le film écrit et réalisé par Michael Crichton en 1973, Westworld nous entraine dans un parc d’attractions futuriste recréant différents univers, dont celui de l’Ouest américain (Far West) du XIXe siècle. Il est peuplé d’androïdes, appelés « hôtes » (hosts), réinitialisés à la fin de chaque boucle narrative. Les visiteurs peuvent y faire ce qu’ils veulent sans aucune conséquence. Mais, il finit par y avoir un bug dans la machine nous menant alors à l’émergence d’une conscience artificielle.

Plus que jamais, le co-créateur Jonathan Nolan, avec sa femme Lisa Joy, poursuit son exploration de l’intelligence artificielle et de la question du libre arbitre, des thématiques déjà bien présentes dans sa précédente série Person of Interest.

En saison 3, Westworld nous fait découvrir le monde futuriste au-delà du parc aux côtés de Dolores (Evan Rachel Wood) qui s’entoure de robots pour l’aider à réaliser ses projets. Elle développe par ailleurs une relation avec un certain Caleb (Aaron Paul) dans un néo-Los Angeles, et découvre comment les robots sont traités dans le monde réel. De son côté, Maeve (Thandie Newton) se retrouve dans un autre parc Delos, basé sur l’Italie fasciste durant la Seconde Guerre mondiale.

Lancée le 15 mars sur HBO, cette saison 3 de Westworld a réuni avec son premier épisode plus de 9 millions de personnes, toutes plateformes confondues.

La distribution de cette saison 3 de Westworld réunit, autour d’Evan Rachel Wood, Thandie Newton et Aaron Paul, Ed Harris, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro ou encore Vincent Cassel.

