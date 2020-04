What We Do In The Shadows Saison 2 : La cohabitation entre vampires reprend ce soir sur FX

Les vampires de What We Do in the Shadows sont de retour ce printemps sur FX pour continuer à effrayer les habitants de Staten Island. La saison 2 débute en effet ce soir sur la chaine américaine avec les deux premiers épisodes que l’on pourra découvrir en France sur Canal+ Séries dès lundi prochain à .

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familiers avec cette adaptation du film Vampires en toute intimité, What We Do in the Shadows nous introduit à des colocataires pas comme les autres. Nous suivons ainsi quatre vampires excentriques qui cohabitent depuis plusieurs siècles : Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) et Colin (Mark Proksch), mais aussi le servant de Nandor, Guillermo (Harvey Guillen). Le tout adoptant la forme d’un mockumentaire. Vous pouvez lire notre opinion sur la première saison.

En saison 2, il y a un peu de changements chez les vampires. Laszlo et Nadja ont en effet un nouveau « familier », Topher (Haley Joel Osment) — espérons pour lui qu’il aura plus de chance que les précédents. De son côté, Guillermo doit gérer le fait qu’il est un descendant d’Abraham Van Helsing.

Cette saison 2 de What We Do in the Shadows se composera de 10 nouveaux épisodes et il a été annoncé que Mark Hamill apparaitra en guest star.

