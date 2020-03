Why Women Kill : La nouvelle série du créateur de Desperate Housewives arrive le 26 mars sur M6, en compagnie de Good Girls

Les femmes prennent le pouvoir sur M6, à partir du jeudi 26 mars avec une soirée 100% séries. Plus précisément, la chaine française proposera de découvrir Why Women Kill, la dernière création de Marc Cherry, qui sera ainsi suivie de Good Girls et de Murder.

C’est ainsi qu’après Desperate Housewives et la plus discrète Devious Maids, le scénariste Marc Cherry a refait parler de lui avec Why Women Kill, série de la plateforme CBS All Access aux Etats-Unis. En France, c’est M6 qui nous propose deux épisodes de cette comédie noire en prime-time, à partir de 21h10 le jeudi 26 mars.

Why Women Kill, des femmes meurtrières

Why Women Kill suit trois femmes à trois époques différentes, qui ont vécu dans la même maison, et qui font face à l’infidélité. Dans les années 60, Beth Ann (Ginnifer Goodwin) cherche à être l’épouse parfaite et, quand elle découvre que son mari la trompe avec une serveuse, elle veut sauver son mariage et est prête à aller à des extrêmes. Dans les années 80, Simone (Lucy Liu) est une « socialite » qui apprend que son mari a une aventure avec un autre homme et doit décider quoi faire pour préserver sa réputation. Enfin, de nos jours, Taylor (Kirby Howell-Baptiste) est une avocate dont le mariage ouvert se complique au moment où son mari accepte qu’elle héberge sa maitresse (Alexandra Daddario) pendant quelques jours. Pour en savoir plus, je vous invite à lire notre article revenant sur cette première saison (teasing : celle-ci est réussie).

Le casting de Why Women Kill réunit Lucy Liu, Ginnifer Goodwin, Kirby Howell-Baptiste,Alexandra Daddario, Sadie Calvano, Jack Davenport, Reid Scott, Sam Jaeger et Leo Howard. La série a été renouvelée pour une saison 2.

Good Girls et Murder complètent la soirée

Après Why Women Kill, M6 diffusera au sein de cette même soirée la première saison de Good Girls, avec également deux épisodes à la suite. Déjà disponible sur Netflix, ceux qui ne sont pas abonnés pourront ainsi découvrir l’histoire de trois mères de banlieues qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Ensemble, elles décident de braquer la supérette où travaille l’une d’entre elles. Ce qui ne devait être qu’un braquage sans suite les entraine dans une vague criminelle de laquelle elles vont avoir bien des difficultés à sortir.

Au générique de Good Girls, on retrouve Christina Hendricks, Mae Whitman, Retta, Matthew Lillard, Reno Wilson, Manny Montana, Lidya Jewett et Izzy Stannard. La saison 2 a déjà été diffusée (et disponible sur Netflix), alors que la saison 3 est en cours sur la chaine américaine NBC.

Enfin, cette soirée féminine se termine avec trois épisodes de la saison 4 de How To Get Away With Murder, où l’on retrouve naturellement Viola Davis dans la peau de l’avocate Annalyse Keating. Notons que cette saison est celle qui est marquée par le cross-over avec la série Scandal.

