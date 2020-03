Why Women Kill Saison 1 : Lucy Liu, Ginnifer Goodwin et Kirby Howell-Baptiste ont des envies de meurtres, dès ce soir sur M6

Les femmes prennent le pouvoir sur M6 avec une soirée 100% séries. La chaine française diffuse la saison 1 de Why Women Kill, la dernière création de Marc Cherry (Desperate Housewives, Devious Maids) à partir de ce jeudi 26 mars à 21h10, à raison de deux épisodes par soirée.

Proposée sur la plateforme CBS All Access aux Etats-Unis, Why Women Kill est une série un brin conceptuelle qui nous relate l’histoire de 3 femmes à trois époques différentes, qui ont occupées la même maison et font face à un même problème, à savoir l’infidélité.

Plus précisément, dans les années 60, Beth Ann (Ginnifer Goodwin) cherche à être l’épouse parfaite et, quand elle découvre que son mari la trompe avec une serveuse, elle veut sauver son mariage et est prête à aller à des extrêmes. Dans les années 80, Simone (Lucy Liu) est une « socialite » qui apprend que son mari a une aventure avec un autre homme et doit décider quoi faire pour préserver sa réputation. Enfin, de nos jo urs, Taylor (Kirby Howell-Baptiste) est une avocate dont le mariage ouvert se complique au moment où son mari accepte qu’elle héberge sa maitresse (Alexandra Daddario) pendant quelques jours. Pour en savoir plus, je vous invite à lire notre article revenant sur cette première saison (teasing : celle-ci est réussie).

Le casting de Why Women Kill saison 1 réunit Lucy Liu, Ginnifer Goodwin, Kirby Howell-Baptiste, Alexandra Daddario, Sadie Calvano, Jack Davenport, Reid Scott, Sam Jaeger et Leo Howard. La série a été renouvelée pour une saison 2.

Avec Why Women Kill, M6 diffuse également la première saison de Good Girls puis la saison 4 de How To Get Away With Murder – qui sont toutes les deux également disponibles sur Netflix.

