Will & Grace Saison 11 : Il est de nouveau temps de faire nos adieux à la série, ce soir sur NBC

Cette fois, cela pourrait bien être la bonne. Will & Grace se termine pour la seconde fois. La saison 11 arrive en effet à sa conclusion dès ce soir sur la chaine américaine NBC qui nous propose ainsi de refaire nos adieux à Will (Eric McCormack), Grace (Debra Messing), Jack (Sean Hayes) et Karen (Megan Mullally).

L’histoire ne cesse de se répéter sur le petit écran américain. Les séries se terminent, elles reviennent et se terminent de nouveau. Du moins, c’est de plus en plus le cas. En ce qui concerne Will & Grace, la première fin avait été oubliée pour permettre à la sitcom de se poursuivre et l’épisode qui est diffusé ce soir sur NBC devra donc délivrer ce qui sera probablement la conclusion définitive à la création de David Kohan et Max Mutchnick.

Dans le dernier épisode, tout a été emballé dans l’appartement qui sera bientôt vide et Will est déterminé à ne pas sombrer dans la nostalgie, tandis que Grace est sur le point d’accoucher. Karen entraine alors tout le monde au sommet de la statue de la Liberté et Jack pourrait bien voir son rêve se réaliser… Minnie Driver et Brian Jordan Alvarez apparaissent en guest stars.

En plus des adieux de Will & Grace, NBC propose ce soir une émission commémorative, ainsi que la fin de la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine ainsi que celle de la saison 5 de Superstore, les deux séries ont été renouvelées.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.