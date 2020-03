Women of The Night : Xandra retourne dans le monde de la prostitution hollandaise, dès à présent sur Netflix

Déjà diffusée sur AVROTROS, groupe audiovisuel public néerlandais, la série Women of The Night — de son titre original Keizersvrouwen est dès à présent disponible en France sur le service de streaming Netflix.

Inspirée par une histoire vraie, Women of The Night se centre sur Xandra, la femme d’un membre prometteur du bureau du maire d’Amsterdam hantée par son passé et qui se retrouve mêlée au pires trafiquants de la ville. Tandis qu’elle lutte pour élever sa fille rebelle et épauler son mari ambitieux, Xandra renoue à la fois avec une vieille amie… et un vieux talent.

Plus précisément, Xandra mène une vie privilégiée et calme avec son mari Michiel et leur fille Lulu, à Amsterdam. En apparence heureuse, Xandra recherche à pimenter son existence et c’est ainsi qu’elle est tentée de reconnecter avec son ancienne existence lorsqu’on lui offre la possibilité de diriger un groupe d’escorts à succès dans le monde de la finance. Il ne faut alors pas longtemps pour que des gens de pouvoirs à Amsterdam décident qu’ils veulent la contrôler.

Cette saison de Women of The Night se compose de 10 épisodes et met à l’affiche Karina Smulders, Susan Radder, Hilde Van Mieghem, Thijs Römer, Matteo van der Grijn, Daphne Wellens, Steef de Bot, Isis Cabolet, Dragan Bakema, Saman Amini, Roeland Fernhout et Anne-Laure Vandeputte.

