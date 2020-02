Une saison 4 pour Yellowstone, la famille Dutton reviendra en 2021

Depuis que SpikeTV est devenue Paramount Network, la chaine n’a vraiment lancé qu’un hit, la série Yellowstone. Celle-ci n’est certainement pas proche de sa conclusion, puisqu’une saison 4 vient d’être officiellement commandée alors que la troisième ne sera diffusée que cet été.

Cette annonce arrive alors que le créateur de la série, Taylor Sheridan (Comancheria et Wind River), vient de signer un nouveau contrat avec le studio ViacomCBS qui produit la série et pour lequel il développe actuellement plusieurs nouveaux shows. Cela dit, l’avenir de Yellowstone repose en grande partie sur ses audiences, puisque la saison 2 a rassemblé environ 5 millions de téléspectateurs en moyenne.

Si vous n’êtes pas familier avec Yellowstone, elle suit la famille Dutton, menée par John (Kevin Costner) qui est à la tête du plus large ranch des États-Unis. Ce dernier se trouve être constamment attaqué de tous les côtés, étant entouré de promoteurs immobiliers, d’une réserve indienne et du premier parc national américain. Ces terres qui n’intéressent pas les médias sont le théâtre de nombreux actes de violence, avec des promoteurs prêts à s’en emparer pour se faire des milliards et des politiciens qui sont achetés par les plus grosses sociétés pétrolières et de bois.

En ce qui concerne la saison 3, elle arrivera donc cet été sur Paramount. Son casting s’élargira pour l’occasion, accueillant notamment Josh Holloway, John Emmet Tracy, Q’orianka Kilcher, Jennifer Landon, Karen Pittman et Eden Brolin dans de nouveaux rôles récurrents. Ils croiseront alors les routes de Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Gil Birmingham, Denim Richards et Forrie J. Smith.

Pour le moment, Yellowstone est toujours inédite en France.

