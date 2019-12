You Saison 2 : Joe retrouve l’amour à Los Angeles dès à présent sur Netflix

Lancée par la chaine américaine Lifetime à l’automne 2018, la série You est vraiment devenue un succès lors de son arrivée sur Netflix. Le service de streaming a donc décidé de poursuivre le show et met en ligne la saison 2 ce 26 décembre..

Tout d’abord, rappelons que You est adaptée du roman éponyme (Parfaite en VF) de Caroline Kepnes et prend la forme d’une comédie romantico-horrifique qui met en scène Penn Badgley (Gossip Girl) dans la peau de Joe Goldberg, un libraire qui tombe sous le charme de Beck (Elizabeth Lail) et est prêt à tout pour obtenir l’amour de la jeune femme. Alors que les accidents autour de Beck se multiplient et que la jeune femme ignore tout de la nature obsessionnelle de Joe, ce dernier ne connait pas non plus, malgré toutes ses recherches, toutes les facettes de sa bien-aimée — lire notre bilan.

Se basant cette fois sur Les corps cachés de Caroline Kepnes, la saison 2 de You suit Joe alors qu’il se trouve à Los Angeles où il rencontre Love Quinn (Victoria Pedretti), une future chef cuisinière pour laquelle il développe rapidement une obsession. Quand Candace (Ambyr Childers) refait surface et menace de ruiner ses plans, Joe est prêt à tout pour garder le contrôle de la situation. Les choses se compliquent alors instantanément.

Au casting de cette saison 2 de You, nous retrouvons donc Penn Badgley qui est entouré par Victoria Pedretti, James Scully, Jenna Ortega, Ambyr Childers et Carmela Zumbado. Adwin Brown, Robin Lord Taylor, Marielle Scott, Chris D’Elia, Charlie Barnett, Melanie Field, Magda Apanowicz, Danny Vasquez et John Stamos sont annoncés en récurrents.

