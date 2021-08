Home Before Dark Saison 2 : Entre tragédie environnementale et esprit communautaire

La jeune Hilde aime poser des questions que les adultes n’ont pas spécialement envie d’entendre. Dans la première saison de Home Before Dark, cela poussait la jeune journaliste de neuf ans à enquêter sur le kidnapping et la disparition de Richie Fife, ami de son père, remontant à 30 ans, sur Apple TV+.

Avec une partie du mystère non élucidé, Hilde peine à tourner la page en saison 2, mais une mystérieuse explosion dans une ferme locale va la pousser à s’intéresser à d’autres vieux secrets enfouis dans le passé de la petite ville d’Erie Harbor et la placer face à la plus puissante entreprise du coin.

Avec cette saison 2, l’équipe de Home Before Dark menée par Dana Fox et Dara Resnik prend à l’évidence dans les pages d’œuvres comme Dark Waters pour nous délivrer une nouvelle affaire qui mêle toujours drame local et familial avec enjeux de plus grande ampleur. Plus précisément, Hilde enquête sur les actions de Strata et le possible empoisonnement de la population locale, causant des morts prématurées parmi les habitants d’Erie Harbor.

Le sujet est d’actualité, et les thématiques bourgeonnent autour de ce dernier et de l’investigation de la jeune Hilde. La saison passe alors en revue la problématique écologique et la réglementation qui va avec, mais aussi la puissance d’une entreprise sur une économie locale et sa capacité à simplement contrôler tout un environnement, entre mensonges, manipulations et rachat.

Cependant, Hilde, tout comme les scénaristes, est avant tout animée par percer le mystère, exposer la vérité au détriment d’une critique sociale plus poussée. Cette dernière est présente, mais est survolée — au point d’en perdre une partie de l’impact recherché. En contrepartie, il faut reconnaitre la plume plutôt habile de l’équipe créative pour intégrer un nombre de sujets importants sans lourdeur et sans trop en faire. Que ce soit le racisme, les questions identitaires, l’intégration sociale ou encore l’alcoolisme, cela est évoqué pour étoffer les personnages et leur quotidien dans une petite ville comme Erie Harbor. Celle-ci se révèle être une sorte de mélange entre deux époques, entre ancienneté et modernité, entre esprit communautaire et individualisme.

Surtout, cette saison 2 de Home Before Dark continue de relater l’évolution journalistique de Hilde Lisko. Cette tête brûlée qui ne craint pas de se mettre en danger se heurte gentiment à quelques murs au sein de ces épisodes. La gamine se confronte à la fois au système, mais aussi à elle-même. Elle doit donc accepter qu’il existe des lois, et qu’elles ne servent pas que les bonnes personnes, et que ses actions ont des répercussions pour ceux qui l’entourent. En formation, Hilde fait des faux pas professionnels tout en devant également apprendre à canaliser ses émotions et ne pas utiliser les autres à leur insu.

Elle n’est bien évidemment pas la seule à surmonter les défis pour mieux se trouver, cela étant également le cas de sa sœur ainée Izzy qui continue d’apporter à la série son lot d’intrigues adolescentes. Les scénaristes arrivent néanmoins à lui donner progressivement une voix, trouvant d’ailleurs dans ces déboires et son implication dans l’investigation de sa sœur un moyen de construire un parallèle entre elle et sa mère et la place qu’elles occupent dans le foyer, à l’image de celui qui existe entre Hilde et son père, aux personnalités similaires. Matt Lisko tente, quant à lui, avant tout de guider sa fille journaliste pour éviter qu’elle ne fasse trop d’erreurs et l’épaule dans ce mystère qui auront à la fois pour effet de le confronter à la relation qu’il entretenait avec son père et à l’impact qu’aura eu la disparition de Richie Fife sur sa vie.

Comme sa jeune héroïne déterminée, Home Before Dark est une série charmante et pleine de bonnes intentions. Elle se veut dans le fond apporter une touche d’optimisme, rappelant qu’enfant et adulte peuvent agir pour façonner un meilleur futur en se confrontant aux erreurs du passé.

