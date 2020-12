All the Sins Saison 1 : Meurtres en série à Varjakka, dès ce soir sur Polar+

Continuant d’explorer toutes les possibilités meurtrières offertes par la Scandinavie, Polar+ se tourne vers la Finlande avec la première saison de All the Sins (Kaikki synnit) qui débute ainsi ce dimanche à 20H50 (2 épisodes/soirée), et est également disponible sur myCANAL

Créée par Mika Ronkainen et Merja Aakko, cette première saison de 6 épisodes (une seconde a déjà été produite) de All the Sins suit deux détectives qui traquent un serial killer au sein d’une communauté religieuse ultraconservatrice en Finlande rurale.

Plus précisément, nous suivons Lauri Räihä (Johannes Holopainen), un jeune détective de la police criminelle, qui est envoyé en mission dans sa ville natale du nord de la Finlande, Varjakka, où deux meurtres ont été commis. Il est accompagné par la détective principale Sanna Tervo (Maria Sid), qui ne connait pas la région.

Au niveau de la distribution, la saison 1 de All the Sins rassemble Johannes Holopainen, Maria Sid, Matti Ristinen, Timo Pesonen, Heli Haapalainen, Moona Komulainen, Jaakko Ohtonen, Risto Tuorila, Kreeta Salminen, Saimi Räty, Karim Rapatti, Mohamed Sharif El Bouari, Hannes Suominen, Hannu Kivioja, Tuula Väänänen, Essi Karjalainen, Eelis Saurio et Rosa Honkonen.

