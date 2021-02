Big Sky Saison 1 : Un kidnapping dans le Montana qui déraille rapidement (sur Disney+ Star)

Cet article couvre la première intrigue de cette saison 1 de Big Sky, celle qui s’étend des épisodes 1 à 9. Cette série est disponible en France sur Disney+ Star à partir du 23 février 2021.



Après une période calme au début de la dernière décennie, David E. Kelley a fait son retour en force avec des séries sur le câble et en streaming (Goliath, Big Little Lies, Mr. Mercedes, The Undoing). Le voilà qui revient à présent sur un des grands networks avec Big Sky proposée cette saison sur ABC.

Basée sur le roman Au bout de la route, l’enfer de C.J. Box, Big Sky commence avec le kidnapping de deux sœurs adolescentes dans le Montana. Celles-ci devaient rejoindre la famille Hoyt et, ne les voyant pas arriver, Cody (Ryan Phillippe) se lance à leur recherche. Ce détective privé heurte rapidement un mur, poussant sa partenaire, Cassie Dewell (Kylie Bundury), et sa future ex-femme, Jenny Hoyt (Katheryn Winnick), à se joindre à l’investigation.

Nous ne tardons pas à découvrir qui est responsable du kidnapping, mais aussi que Danielle et Grace (Natalie Alyn Lind et Jade Pettyjohn) ne sont pas les seules victimes, puisque Jerrie (Jesse James Keitel) est également captive à leurs côtés. Elle n’est d’ailleurs que le dernier nom sur une longue liste de femmes que ces criminelles ont discrètement fait disparaitre. Le temps est donc compté, car la publicité générer par la disparition de Danielle et Grace met la pression sur leurs geôliers.

Le premier épisode de cette saison 1 de Big Sky se termine avec un rebondissement surprenant. Cela promet donc une histoire où tout est possible. Dans un sens, la promesse sera tenue, mais pas nécessairement de la meilleure façon qui soit.

Dans un premier temps, nous suivons l’enquête qui se mêle à une touche de soap opera, puisque Jenny doit travailler avec Cassie après avoir découvert que celle-ci avait une liaison avec Cody. Un conflit qui, comme d’autres éléments importants du début, va rapidement être mis de côté. Il n’y a simplement pas la place pour cela. Le récit tente de couvrir aussi bien les détectives que les kidnappeurs et les victimes. Cela aide à s’investir dans le sort des trois jeunes femmes qui sont tenues captives. On craint pour elles alors que l’on voit les kidnappeurs révéler leurs névroses et leurs problèmes de famille tout en perdant petit à petit le contrôle de la situation.

Sur papier, c’est une approche intéressante. En pratique, cela frôle un peu trop souvent le ridicule et les enjeux sont difficilement alimentés par une écriture peu inventive qui rend l’ensemble parfois trop monotone et tristement prévisible.

Toute cette première intrigue s’étale sur 9 épisodes. Ce n’est pas long, mais elle s’essouffle à mi-parcours. Pire, l’investissement que l’on a dans les trois kidnappées n’est jamais exploité convenablement. Tous les développements qui ont été faits avec elles sont jetés par la fenêtre en cours de route pour que l’on puisse se focaliser sur la traque des kidnappeurs. Puisque ceux-ci deviennent progressivement toujours plus excentriques, Big Sky perd de sa consistance et frôle étrangement l’autoparodie.

Quand arrive la conclusion, il n’y a pas de quoi être pleinement satisfait. C’est en partie le résultat recherché, puisque certains éléments ne sont pas résolus. Le souci est que la conclusion est surtout décevante, car cela faisait trois épisodes qu’elle avait été atteinte et les scénaristes ont juste étiré la situation pour repousser l’inévitable.

Cette première storyline de Big Sky n’a donc pas maintenu le niveau de son introduction bien longtemps. Quand elle se termine, les personnages principaux sont à peine développés et l’affaire est tombée à plat après avoir flirté avec l’absurde. Cela a abouti sur une série dont l’intérêt s’évapore rapidement et qui n’a pas su reconnaitre ses forces. Peut-être que la prochaine enquête parviendra à rectifier cela.

