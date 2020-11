Blindspot Saison 4 : Quand plus rien ne va, tout va (sur TF1)

La fin est proche pour Blindspot. Cela paraissait évident le jour où NBC a décidé de la programmer le vendredi soir. Étonnement, la série a été renouvelée pour une saison 4 et elle s’est par ailleurs poursuivie dans une saison 5 qui est néanmoins la dernière. La logique économique des networks devient de plus en plus opaque, mais cela n’est pas vraiment un problème dans le cas de Blindspot, puisque la série en bénéficie bien. Après tout, elle a le droit à une véritable conclusion et, après la fin de cette saison 4, c’est une bonne chose, car finir à ce niveau n’aurait pas été satisfaisant.

Revenons néanmoins au point de départ. Suite au twist de la fin de la saison 3, Jane Doe n’est pas qui elle prétend être. Elle est Remi Briggs, une terroriste qui a infiltré le FBI pour le détruire de l’intérieur. Sa mission est une réussite, puisque personne ne la soupçonne. Le souci est qu’elle se réveille sans savoir ce qu’il s’est produit durant ces dernières années et doit jouer le rôle de la gentille qui aide ses ennemis à combattre le crime.

Tout ceci pourrait être confus si Martin Gero continuait à écrire sa série au premier degré. Ce n’est plus ce qu’il fait. Au contraire, il a choisi d’embrasser le ridicule qui a détruit tout sens de crédibilité dans le show à coup de twists trop absurdes pour leur propre bien. Le résultat pourrait être une mauvaise blague, mais ce n’est pas le cas. Blindspot n’a jamais été aussi divertissante, car des scénaristes aux acteurs, personne n’a peur de rien. Tout est désormais possible et cette saison 4 pousse le bouchon tellement loin que les personnages se mettent à délivrer des commentaires méta, tandis que les scénarios s’articulent toujours plus autour du fait que l’histoire est juste un grand n’importe quoi.

Nous avons donc une nouvelle méchante, Madeline Burke. Elle récupère l’organisation de Hank Crawford en tuant tout le monde. Interprétée par Mary Elizabeth Mastrantonio, Madeline est une antagoniste qui semble sortir tout droit d’un James Bond. Elle a des plans qui sont complètement surréalistes et elle parait être sur le point de nous livrer son rire le plus diabolique qui soit à chaque fois qu’elle boucle une nouvelle partie de son plan.

Cela dit, Madeline est tout d’abord le problème de Zapata. Le reste de l’équipe a d’autres soucis comme le fait que Weitz est désormais leur boss ou encore que Remi se fait passer pour Jane et tente de sauver Shepherd.

Entre le retour de Remi qui mène la série dans le surnaturel et Madeline qui pousse le cliché de méchant mégalomaniaque dans ses retranchements, Blindspot n’est pas en reste. Avec les missions de la semaine, les problèmes relationnels des uns et des autres, une incessante exploration du passé de la série et un penchant pour l’autoparodie qui va assez loin, cette saison 4 n’est jamais en manque de matériel et n’ennuie jamais.

L’avantage de l’approche est vraiment que tout est permis et Martin Gero a visiblement décidé d’embrasser ce fait complètement. C’est donc étrangement réjouissant à suivre à partir du moment où l’on regarde Blindspot comme elle a été écrite : au second degré. Si l’on n’y arrive pas, le visionnage risque d’être assez particulier et pas dans le bon sens du terme.

Publié en juin 2019, cet article sur la saison 4 de Blindspot est aujourd’hui remis en avant à l’occasion du début de la diffusion sur TF1 ce mardi 10 novembre 2020 à partir de 23h35.

Tags : Blindspot moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.