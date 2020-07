Blindspot Saison 5 : Ennemis d’État (Fin de série)

Puisque Blindspot débuta en plein cœur de Times Square à New York, il n’est pas étonnant que le dernier épisode nous y ramène. Le chemin de retour fut par contre semé d’embûches dans cette cinquième et ultime saison.

On retrouve en effet l’équipe que Jane (Jaimie Alexander) a regardée mourir à la fin de la saison 4. Forcément, l’explosion n’était pas aussi dévastatrice qu’on aurait pu le penser, mais cela ne change rien au fait que Madeline Burke (Mary Elizabeth Mastrantonio) est désormais à la tête du FBI et que Kurt Weller (Sullivan Stapleton) et ses collègues sont en fuite. Ils sont considérés comme étant des terroristes et doivent alors opérer d’un bunker à Prague d’où ils organisent leurs missions afin de stopper leur ennemi.

La dynamique évolue quelque peu, mais Blindspot reste approximativement la même. On peut regretter la mort d’un personnage important et un budget parfois limitatif au vu de l’ambition de certaines intrigues, mais le show est fidèle à ce qu’il a livré en saison 4.

Concrètement, depuis que Martin Gero a compris que sa série ne devait pas être prise au sérieux, une bonne balance a été trouvée entre l’action, la tragédie et l’humour. On conservera cela jusqu’à la fin et, dans ce sens, cette saison 5 ne déçoit pas — les attentes étant tout de même limitées. Tout ce que l’on pouvait espérer, c’est que l’équipe gagne et que tout cela se fasse de la manière la plus divertissante qui soit.

Forcément, puisqu’il s’agit d’une dernière saison, tout était permis. Blindspot étant le genre de show qui met ses personnages en danger, nous avons le droit de voir des figures récurrentes refaire surface pour mieux être éliminées. C’est un peu dommage, car certaines méritaient plus que cela. Néanmoins, la fin étant proche, il fallait bien montrer qu’il était question de jouer le tout pour le tout.

Question retours, l’équipe de production s’est dépassée. Le dernier épisode étant également le centième, nous avons le droit de voir revenir tout le monde (sauf Marianne Jean-Baptiste qui n’était vraiment pas disponible). Cela renforce le sentiment que cette saison 5 a été faite avec l’idée d’offrir aux spectateurs une récompense pour leur fidélité.

Pendant 11 épisodes, nous avons donc de la chasse aux indices, des confrontations avec des terroristes, quelques tatouages et même des petites hallucinations. Le tout étant ponctué par des surprises. Dans la forme, Blindspot avait tout pour être la nouvelle Mission : Impossible, mais elle a suivi sa propre voie en mélangeant occasionnellement les genres, en embrassant ses absurdités et en misant sur la surenchère à tous les coups.

Il est alors étonnant que les scénaristes aient développé le final de la série en offrant deux conclusions, nous laissant la possibilité de choisir celle que l’on préfère. Il aurait été plus logique de les voir surenchérir une dernière fois et de conclure avec plus de détermination. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas être totalement déçu par une fin quand on peut décider laquelle on préfère.

Ainsi, la saison 5 de Blindspot mène l’intrigue générale à une conclusion. C’est certainement plus le voyage que la destination qui compte dans le cas présent, étant donné que cette ultime fournée d’épisodes était vraiment là pour offrir aux fans quelques aventures de plus. La série aurait très bien pu continuer à l’aide de nouveaux rebondissements incroyables, mais puisqu’elle n’en a pas la possibilité, il est difficile d’être insatisfait — quand on a regardé jusque-là — par la chute de l’histoire. Le show reste fidèle à lui-même et mène à bien une existence qui a été honorable. Une centaine d’épisodes, ce n’est pas rien de nos jours.

