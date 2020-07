Brassic Saison 2 : Arnaques, Crimes et Botanique (sur Canal+)

Moins d’un an après la première saison, Vinnie et son gang sont de retour pour de nouvelles mésaventures illégales au sein d’une saison 2 de Brassic sur Sky One. Cette création de Joe Gilgun et Danny Brocklehurst nous dépeint le quotidien d’un groupe de jeunes trentenaires qui multiplie les arnaques dans le but de joindre les deux bouts et améliorer leur situation. En général, cela ne tourne pas comme ils le veulent.

La première saison se terminait avec Vinnie faisant croire qu’il est mort (de manière assez peu convaincante) pour échapper au gangster local Terence McCann (Ramon Tikaram), alors que la relation de Dylan et Erin se trouvait à un tournant quand Jake (Anthony Welsh) apparait pour faire sa demande en mariage. On reprend quelques temps après, avec Vinnie vivant toujours caché, tandis que Dylan et Erin se sont séparés et chacun reconstruit une vie sentimentale loin l’un de l’autre.

Se composant de nouveau de 6 épisodes, Brassic nous replonge rapidement dans les coups foireux du groupe, le premier ayant pour vocation de pousser Vinnie à sortir de sa cachette dans le but de voler un cirque. Cela ne tourne naturellement pas exactement comme prévu, mais nous lance officiellement dans une salve d’épisodes aux magouilles et actes criminels variés.

Plus assurée dans sa tonalité, cette saison 2 de Brassic s’affirme également dans une meilleure gestion de sa galerie de personnages même si cela se fait au détriment de l’amitié entre Vinnie et Dylan, ce dernier se révélant au final bien plus en retrait. En parallèle, Erin trouve une place plus solide dans cet ensemble, participant activement aux activités douteuses du gang. La séparation permet sans aucun doute d’aider Erin à prendre un peu son envol, mais les vies sentimentales des deux personnages représentent assurément ce que Brassic a de moins bons à offrir. Et, pour ne pas aider, le peu de temps consacré à Dylan empêche de donner vraiment former à l’état psychologique qui le définit dans cette saison 2.

Reste que là où la première saison avait un regard légèrement tourné vers l’extérieur, avec Erin rêvant d’une possible vie meilleure ailleurs en compagnie de Dylan, cette saison 2 a compris que cela était un frein au véritable épanouissement des personnages. Peut-être que leurs options sont plus que limitées où ils sont, que Hawley n’a pas grand-chose à offrir à sa population en terme de carrière, mais la série a mieux fait d’embrasser le style de vie de ses personnages qui sont chez eux à Hawley, où ils se soutiennent les uns les autres, même lorsqu’ils ont de mauvaises idées.

En somme, la saison 2 parvient à embrasser pleinement les excentricités du groupe pour mieux les exploiter et offrir des situations plus rocambolesques ou extrêmes. On atteint vite l’apogée dans le second épisode, mais l’ensemble conserve une bonne humeur communicative et une énergie palpable.

Brassic possède une formule épisodique qui assure de retrouver à chaque épisode des éléments récurrents plus ou moins efficaces. Entre les arnaques, vols et autres péripéties, Brassic gère la bipolarité de Vinnie en partie avec l’aide du Dr Chris Cox qu’il voit chaque épisode mais qui est en fait plus ou moins d’aucun soutien. Dans la peau de ce docteur, Dominic West s’amuse clairement, et les scènes font généralement mouche.

Assez brute dans son approche, on ne dira jamais de Brassic qu’elle est subtile, mais elle embrasse pleinement dans cette saison 2 ses éléments les plus extravagants sans oublier une certaine touche de sensibilité pour donner à l’ensemble un peu de texture et continuer à divertir.

Découvrez Brassic saison 2, dès ce lundi 13 juillet sur CANAL+.

