Colony Saison 3 : Le prix de la survie (fin de série – disponible sur Netflix)

Juste avant la diffusion du final de cette saison 3 de Colony, USA Network annonça l’annulation. Les chances que la conclusion soit satisfaisante apparaissaient alors très limitées. Comment, en un seul épisode, les scénaristes allaient-ils soudainement nous offrir une fin après avoir passé tous ces épisodes à poser les bases pour ce qui allait être une saison 4 bien différente ?

Il était en effet question de l’avenir avec beaucoup de mise en place, mais cette saison 3 a repris en se chargeant dans un premier temps de gérer tous les bouts d’intrigues des deux précédentes saisons qui restaient encore. Il fallait ainsi aborder le problème du fameux équipement volé aux hôtes, mais aussi le camp des résistants dans la forêt et l’affaire de l’Alien capturé.

Les Bowman sont dans la nature avec Snyder. Quand l’ennemi se rapproche un peu trop près, ils reprennent la route et finissent par trouver les résistants. S’en suivent autant de tragédies que de révélations et quelques graines sont plantées pour que le chapitre qui se ferme puisse mener au prochain.

Colony utilisa la colonie de Los Angeles pour nous servir une métaphore sur l’occupation nazie, ce qui a tristement permis de parler de choses contemporaines. Néanmoins, l’approche a fait son temps et la série se devait de renouveler son propos.

C’est donc ce que cherche à faire la seconde moitié de cette saison 3, avec l’aide d’une nouvelle colonie. Les péripéties des Bowman se poursuivent à Seattle, mais il n’est pas question de répéter ce qui s’est déjà passé. Les scénaristes installent une conjoncture différente et explorent de nouveaux axes pour parler bien plus explicitement de la société d’aujourd’hui – en particulier avec sa remise en question du profil des personnes qui nous dirigent, de ce que les gens sont près à ignorer pour maintenir l’illusion de la sécurité et comment une propagande peut en cacher une autre.

Cela dit, à ce stade, Colony ne se met pas à délivrer un discours politique en premier plan. Il est toujours question d’étoffer le propos tout en se focalisant sur les personnages. La famille Bowman souffre comme jamais et se brise progressivement. Les enjeux se portent autant là-dessus que sur la guerre. Les deux axes se connectent d’ailleurs à la fin pour nous présenter un Nouveau Monde.

La série était en effet en pleine transition. Les scénaristes qui ont toujours été avares en révélations quand il était question de parler des envahisseurs et de leurs motivations finissent par vider leur sac. C’est un changement qui ne passe pas inaperçu, car il permet de véritablement mettre en perspective ce qui se joue.

C’est là qu’Alan Snyder s’impose comme étant le personnage le plus complexe de la série. Il n’est jamais vraiment honnête, mais il n’est pas pour autant toujours mauvais. Il est capable du pire pour survivre, mais il n’a également pas peur de prendre des décisions difficiles pour le bien de tous. Il est du mauvais côté, sans pour autant être étranger du bon. Il caractérise ce qui a permis à Colony de ne jamais sombrer dans la simplicité.

En soi, il est regrettable que la série ne se conclue pas vraiment, nous laissant face à une situation qui bousculait drastiquement le statu quo. On reste face à trop d’inconnues et c’est regrettable. Il y a peu de raisons de la revoir sachant qu’il n’y a pas de réelle fin. Malgré tout, il faut reconnaitre que, bien que la direction prise en saison 3 n’a pas été aussi intéressante que dans la précédente, Colony est toujours allée de l’avant, ne se reposant pas sur ses acquis et tentant sans cesse de dire des choses pertinentes. Elle a réussi là où d’autres comme le remake de “V” ou encore Falling Skies qui se sont frottées à des sujets similaires ont misérablement échoué.

Colony ne se termine donc pas de la meilleure manière qui soit ou avec sa saison la plus solide, mais on ne peut pas regretter de l’avoir regardée.

Cet article a été publié en aout 2018 et est aujourd’hui remis en avant à l’occasion de la mise en ligne de cette saison 3 de Colony sur Netflix.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.