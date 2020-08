Condor Saison 2 : Une chasse à l’agent-double qui prend son temps

Après une première saison trépidante qui avait su moderniser une histoire bien connue, Condor est de retour pour une saison 2 qui ne s’appuie pas sur un livre, un film ou quoi que ce soit d’autre. Un challenge qui n’est pas relevé sans heurt.

Nous retrouvons Joe Turner (Max Irons) qui est toujours en Europe. Quand son oncle Bob (William Hurt) se suicide, il rentre au pays et ramène pour la CIA Vasili Sirin (Alexei Bondar), un général Russe qui est prêt à révéler le nom d’une taupe agissant au sein de l’Agence. Rapidement, Joe perd son compagnon de route et réalise que Bob a en réalité été assassiné. Il rejoint alors l’investigation menée par Robin Larkin (Constance Zimmer) du FBI qui est en charge de démasquer la fameuse taupe.

Ainsi, même si le premier épisode laisse brièvement penser que Joe repart dans une course effrénée pour sauver sa peau, Condor abandonne en grande partie ce format pour s’attaquer à un classique du genre de l’espionnage : la chasse du traitre.

On ne tarde pas à découvrir l’identité de celui-ci, mais ce n’est pas le cas de Joe qui met un certain temps avant de commencer à assembler les pièces du puzzle. Il faut dire qu’il ne voulait pas s’en approcher au premier abord. Cette saison 2 explore alors les retombées de la première, montrant comment Joe a évolué, comment Mae (Kristen Hager) essaie d’aller de l’avant depuis la mort de son mari (Kris Polaha) et comment Reuel Abbott (Bob Balaban) vit avec ce qu’il a fait.

La storyline de Mae croisera celle de Rueul Abbott, puisque leur rôle dans cette histoire de taupe à la CIA est relativement tangentiel durant la plus grande partie des épisodes. Les suivre n’est pas pour autant une distraction, car ils étoffent cette saison 2 en abordant différemment les conséquences de ces morts qui les lient à présent.

Cela dit, Condor est avant tout un thriller et, même si le rythme est bien différent de celui auquel la saison 1 nous avait habitués, il faut l’entretenir. Cela se fait avec un jeu d’espions qui cherche à apparaitre plus compliqué qu’il ne l’est vraiment. La question n’est pas tant de savoir qui connait la vérité et comment elle sera exposée, mais plutôt qui survivra assez longtemps pour la dévoiler ? En soi, la série reste à ce niveau fidèle à elle-même.

Ce n’est cependant pas suffisant pour ne pas regretter que cette nouvelle approche ne soit pas aussi haletante que la précédente. Certes, reproduire le même schéma aurait certainement été poussif et peut-être même paresseux, mais celui qui le remplace peine par moment à justifier sa pertinence. Il révèle surtout que Joe n’est pas un protagoniste très intéressant. Quand il était la victime risquant tout pour sauver sa vie alors qu’il était pris dans un complot devant mener à l’extermination de millions de personnes, il était aisé de s’investir dans sa survie. À présent, il n’est vraiment plus qu’un point d’entrée dans une intrigue qui captive surtout quand elle se focalise sur les relations qu’entretiennent entre eux les différents espions russes.

Malgré cela, cette saison 2 de Condor se laisse suivre sans difficulté. Ce n’est pas le thriller efficace escompté, mais il tient la distance, non pas grâce aux éléments individuels qui composent l’intrigue, mais par l’ensemble qu’ils finissent par former. Ce retour de Joe Turner n’était donc pas aussi explosif qu’attendu, mais il finit par montrer qu’il a ses mérites à défaut de plus.

Cette saison 2 de Condor arrive en France sur 13ème Rue le dimanche 6 septembre 2020.

Tags : Condor

