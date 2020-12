Dash & Lily Saison 1 : L’amour sous le sapin

Dans la droite lignée des films de Noël, Netflix nous propose avec Dash & Lily — adaptation du roman de David Levithan et Rachel Cohn — une comédie romantique parfaitement de saison.

Il déteste Noël et sa bonne humeur forcée et n’ambitionne qu’à passer les Fêtes seul. Elle adore tout ce qui se rapporte à Noël et se lamente de ne pouvoir le célébrer en famille comme à l’accoutumée. Les deux adolescents vont se “retrouver” grâce à un petit carnet rouge dans lequel ils vont commencer à échanger, partager leurs états d’âmes et/ou se challenger mutuellement. Reste à savoir si au moment de la rencontre, l’autre correspondra à l’idéal qu’ils se sont chacun imaginé.

On moque souvent la simplicité des intrigues des téléfilms de Noël et il est certain qu’on ne les regarde pas pour leur suspens insoutenable. Plutôt pour leur effet “doudou” qui donne envie de se pelotonner sous un plaid avec un chocolat chaud. Dash & Lily a à peu près le même effet. Si ce n’est qu’on est tout de même face à une série plutôt bien écrite, joliment réalisée et avec une touche de modernité qui n’est pas désagréable !

Cette première saison compte 8 épisodes d’environ 30 minutes. Pour une histoire qui s’étale sur l’équivalent des vacances de fin d’année. La série propose un rythme plutôt soutenu, accentué par le fait qu’on alterne les points de vue des deux héros très régulièrement. La saison est donc engloutie sans que l’on s’en rende compte, au même rythme qu’on dévorerait un paquet de papillotes ! Le tout emballé dans des décors de New York au moment de Noël absolument féériques ! Et d’autant plus “magiques” que le tournage a certainement eu lieu l’année dernière dans une ambiance bien loin de toute distanciation sociale.

Ce qui est agréable avec Dash & Lily, c’est qu’on part certes sur un terrain très balisé avec de nombreux clichés, mais la série arrive souvent à les déjouer. D’abord, les deux personnages principaux sont plutôt attachants et n’ont pas cet aspect agaçant qu’on peut retrouver chez certains adolescents dans les séries. Midori Francis et Austin Abrams donnent une impression de fraîcheur à Lily et Dash. Même si je vous avoue que j’ai mis un peu de temps à leur donner un âge. Avant qu’il ne soit clairement spécifié qu’ils avaient 17 ans, j’ai d’abord cru qu’ils s’agissait de jeunes adultes. Il faut dire que les acteurs ont la bonne vingtaine !

La série ne tombe pas dans le piège d’être trop prévisible et propose aussi quelques jolies surprises avec bien sûr de jolis messages encourageants et positifs pour se remplir de bonnes ondes. Ce qui n’est pas de trop en ce moment ! Et qui n’enferme pas la série dans une série réservée aux adolescents.

Dash & Lily est officieusement renouvelée pour une saison 2 dont on ne sait pas encore si elle prendra lieu à Noël prochain ou si elle nous proposera de suivre nos héros et leurs proches à une autre période de l’année. Après tout c’est leur vision différente de Noël qui les a rapproché, mais en aucun cas le titre de la série ne les enferme dans cette périodicité. En tous cas, elle prouve qu’une fois de plus les fictions de Noël ont le vent en poupe ces dernières années et l’on peut donc espérer plus de séries de ce genre pour l’année prochaine !

