Des : Un tueur presque ordinaire (sur Starzplay)

Surnommé le “tueur bienveillant” ou le “Jeffrey Dahmer anglais”, Dennis Nilsen est le dernier tueur en date au cœur d’une minisérie britannique de la chaine ITV, nous venant de l’équipe de l’excellente White House Farm.

Se composant de trois parties, Des retrace l’arrestation du tueur en série et nécrophile écossais après la découverte de restes humains provoquant le blocage d’un drain près de son domicile. Dennis Nilsen (David Tennant) admet directement ses crimes et la police se trouve alors à enquêter sur les meurtres de quinze garçons et de jeunes hommes, tués entre 1978 et 1983.

S’ensuit un récit qui s’articule autour de trois points de vue : le premier, et le plus évident est naturellement celui de Dennis Nilsen, appelé Des, qui se révèle être d’une honnêteté désarmante, mais aussi agaçante pour les forces de l’ordre ; le second est celui du Detective Chief Inspector Peter Jay (Daniel Mays) qui tente d’obtenir le plus d’informations du tueur pour avoir justice pour les victimes ; et enfin, celui de Brian Masters (Jason Watkins), le biographe de Dennis Nilsen.

Commençons par pointer l’excellent casting de David Tennant qui possède pour l’occasion une ressemblance avec le fameux tueur en série et reproduit ses manières pour donner le jour à un portrait à la fois authentique et déroutant. Car, disons-le, Des est un tueur désarmant de par sa franchise, son calme et son absence de toutes formes de résistance. Il n’a aucun problème à parler des atrocités qu’il a commises, mais apparait souvent émotionnellement détaché des actes commis.

Se reposant sur le livre de Masters, Des fait le portrait d’un tueur insaisissable, un homme difficile à cerner et bizarre, toujours à la frontière de la normalité. La série fournit des détails sur son passé et semble parfois vouloir s’approcher d’une sorte de possible compréhension, mais finit inexorablement par s’en éloigner pour laisser ses interlocuteurs et le téléspectateur désarmé face à son comportement.

Le récit est naturellement complété par la quête de la police pour obtenir le nom des victimes envers et contre tous. Un défi de taille vu que malgré sa capacité à se souvenirs de nombreux détails, Des n’arrive pas à se souvenir des noms la plupart du temps. La série a un traitement plus classique sur le sujet, avec l’inspecteur Peter Jay représentant à sa manière la partie émotionnelle, et donc les actions sont là pour appuyer sur certains boutons et offrir un contrepoids face au tueur. Le biographe Brian Masters a quant à lui une présence limitée, mais son travail au final définit cette minisérie, avec son œuvre servant à reconstruire cette période et permettant ainsi de nous placer face à Dennis Nilsen et son comportement déroutant.

La chaine ITV est devenue une spécialiste du true-crime drama, multipliant les miniséries sur les tueurs britanniques avec un certain talent et Des trouve ainsi aisément sa place parmi les plus réussis. Magistralement portée par David Tennant, elle nous offre ainsi un regard sur un homme en apparence tout à fait ordinaire, mais qui se révèle être un tueur en série et nécrophile qui marque les esprits avec force.

La mini-série Des est diffusée en exclusivité en France dès le Dimanche 29 Novembre sur StarzPlay.

