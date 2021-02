Detectorists : Les chercheurs d’or du dimanche (sur Arte.tv)

Certaines comédies britanniques sont difficiles à présenter, car leur point de départ est tellement ancré dans ce qui est banal qu’il est presque impossible d’en voir le potentiel. Dans le cas de Detectorists, une série BBC Four scénarisée et réalisée par Mackenzie Crook, le problème est contourné par le fait que l’on s’intéresse — comme le titre le suggère — à des detectorists.

Qu’est-ce qu’un detectorist ? C’est une personne équipée d’un détecteur de métal qui parcourt des champs à la recherche d’artefacts de valeur. Dans le cas de la série, nous sommes donc introduits à deux amis, Andy (Mackenzie Crook) et Lance (Toby Jones) dont c’est le principal hobby. Pour eux, c’est avant tout une échappatoire, la possibilité de trouver un improbable butin, mais surtout, c’est l’occasion de sortir de leur quotidien moribond et de rêver.

Detectorists n’est pas à proprement parler une comédie, ni même une dramédie. C’est une chronique mélancolique avec des notes d’humour qui nous entraine dans la campagne anglaise où l’on rencontre une quantité saine d’excentriques et de doux rêveurs.

Les protagonistes de Detectorists ont alors un véritable sens de la communauté, tout particulièrement au niveau de ces amateurs équipés de détecteurs de métaux. Ces gentils aventuriers qui parcourent des champs en s’imaginant trouver des trésors qui ont échappé miraculeusement à ceux qui les ont précédés possèdent une vision claire et se révèleront être plus réalistes qu’on pouvait le penser. Il y a dès lors quelque chose de rafraichissant à passer quelques heures à leurs côtés, car ils rappellent à quel point s’évader de son quotidien peut faire du bien, mais qu’il est nécessaire de ne pas laisser cela prendre le dessus sur ce qui compte vraiment.

Ainsi, le duo formé par Andy et Lance tend à préférer chercher de l’or qu’à prendre les décisions difficiles à côté desquelles ils ne peuvent pas passer, mais ils ne peuvent pas non plus fuir la réalité éternellement.

Au cours des trois courtes saisons qui composent Detectorists, Andy et Lance vont alors passer du temps avec leurs détecteurs, au bar en compagnie des membres de leur club et un peu chez eux et au travail où tout n’est pas forcément simple. Ils devront faire quelques choix déterminants pour leur futur, mais ils essaient de les éviter au possible. Ils ont envie de changement, mais ils en ont aussi peur.

Dans ce sens, Detectorists a quelque chose d’universel. Il n’est pas nécessaire de posséder un détecteur de métal pour comprendre le désir d’évasion et le rêve d’un meilleur lendemain ou pour apprécier combien ce qui peut être anecdotique pour les uns peut être la chose la plus importante qui soit pour d’autres.

Mackenzie Crook donne le jour à un petit monde dans lequel on peut s’immerger pour passer un bon temps, rire grâce aux excellents dialogues et au timing impeccable de Toby Jones, mais aussi se sentir compris.

Detectorists est terriblement sympathique et étonnement substantielle pour une série sur un duo qui occupe ses dimanches à chercher des trésors dans les champs. C’est une comédie chaleureuse sans prétention, une histoire à dimension humaine quelque peu improbable, mais une brillante réussite qui a beaucoup plus à offrir qu’on n’aurait jamais pu le soupçonner au départ.

Vous pouvez regarder les saisons 1 à 3 de Detectorists en France sur la plateforme de Arte.tv.

