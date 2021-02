Emergence Saison 1 : Une bonne série familiale ponctuée de mystères (sur Amazon Prime Vidéo)

Développée à l’origine pour NBC qui décida de ne pas la commander, Emergence fut récupérée par ABC qui était visiblement à la recherche d’une nouvelle série feuilletonnante pleine de mystères.

Bien entendu, quand ce network se retrouve avec un show de ce type, il est impossible de ne pas lancer une référence à Lost. Néanmoins, si aucune série de ce genre n’est arrivée à la dépasser, cela fait un moment que plus personne n’essaie réellement de le faire. Cette création de Michele Fazekas et Tara Butters le montre bien dans sa structure et dans l’écriture de ses personnages — même si Terry O’Quinn est récurrent et encourage naturellement encore plus de connexions.

En fait, Emergence est une série qui est bien de son époque. L’histoire débute en nous introduisant à Jo (Allison Tolman), la chef de la police de Peconic Bay, Long Island. Sur le lieu d’un mystérieux accident d’avion, elle trouve Piper (Alexa Swinton), une jeune fille amnésique, et décide de la recueillir chez elle dans l’espoir d’en apprendre plus à son sujet.

Ce qui vient après est une suite de révélations toujours plus surprenantes qui ne cessent de faire rebondir cette première saison d’une conspiration à une autre.

Une histoire de famille

Au cœur d’Emergence se trouve cependant une série familiale. Jo a récemment divorcé Alex (Donald Faison) avec qui elle partage la garde de leur fille, Mia (Ashley Aufderheide). Elle vit également avec son père, Ed (Clancy Brown), un pompier retraité qui l’aide avec Mia, même si Alex est toujours présent dans leur vie et apporte toute l’assistance qu’il peut. Ils accueillent tous Piper à bras ouverts et font d’elle un membre honoraire de la famille sans perdre une minute.

Le reste de la saison est avant tout à propos de Jo, Alex, Ed, Mia et leurs amis et collègues qui font tout pour protéger Piper. Ils ne chassent pas les mystères dans l’espoir de découvrir autre chose qu’un moyen d’offrir à cette petite fille une existence paisible.

C’est cette approche qui fait qu’Emergence sort du lot, mais pas uniquement. La volonté des scénaristes de rythmer leur histoire non pas avec une accumulation de mystères sans réponse, mais avec des explications qui s’enchainent aussi vite que les nouvelles questions pour peindre un tableau assez large.

Un narratif satisfaisant

Nous apprenons donc sans tarder la vérité sur Piper, sur ses origines et, une fois que l’on est arrivé au bout des 13 épisodes, la plus grande partie des intrigues a été résolues. Naturellement, l’équipe créative ne pouvait pas tout clôturer sans offrir une piste ou deux sur ce qui pourrait servir de point de départ à la saison 2, mais il y a de quoi être globalement satisfait avec le narratif qui a été développé d’un bout à l’autre.

Il faut dire que si les mystères donnent envie d’en savoir plus, ce qui fait revenir d’un épisode à l’autre se trouve être Jo et sa famille — Allison Tolman porte aisément la série sur ses épaules avec un naturel rafraichissant et la jeune Alexa Swinton surprend régulièrement.

L’un des points faibles d’Emergence se révèle être le fait qu’elle est une production ABC Studios. La réalisation est générique à souhait, souvent d’une platitude dramatique qui fait que de nombreux moments de suspense n’atteignent jamais l’intensité nécessaire. Ce qui est regrettable, car cela dilue une partie du potentiel du show.

Dans l’ensemble, Emergence s’affirme tout de même comme étant un divertissement efficace qui parvient à être bien meilleur qu’escompté en se focalisant sur cette famille que l’on ne retrouvera malheureusement pas pour une saison 2, la série ayant été annulée par ABC.

Publié en février 2020, cet article est aujourd’hui remis en avant à l’occasion de la mise en ligne de cette saison 1 d’Emergence sur la plateforme Amazon Prime Video en France.

