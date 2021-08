Foodie Love Saison 1 : Goûtera ou goûtera pas ? (sur Arte.tv)

Depuis quelques mois, dans le cadre de collections thématiques, arte.tv propose des séries des quatre coins du globe. Ainsi, après British Décalé et Back to the Originals, cet été la plateforme a voulu faire battre nos petits cœurs avec une sélection de séries sur l’amour dont fait partie Foodie Love.

Cette série espagnole créée par Isabel Coixet suit la rencontre de deux trentenaires, vivant à Barcelone, qui partagent une passion pour la gastronomie. Au cours des 8 épisodes, on va ainsi aller de rencard en rencard se déroulant une fois dans un café, une autre fois dans un restaurant branché.

Œuvre singulière, quelque part entre la série documentaire de Netflix Chef’s Table et la romance ultramoderne de Sally Rooney Normal People, Foodie Love vient tisser une relation aussi chaotique que passionnelle entre la nourriture et les sentiments amoureux. Chaque segment d’une trentaine de minutes a son propre mini-univers, son ambiance unique et son rythme bien à lui. Parfois contemplative, parfois pipelette, cosy et pourtant distante, les nombreuses variantes de la série viennent capter toute la volubilité qui entoure la naissance d’une relation.

C’est là le cœur même de l’œuvre. Appréhender comment deux personnages vont, au fil des rendez-vous, tenter de savoir si quelque chose s’éveille en eux. Dans ces moments là, Foodie Love se fait précieuse tant elle parvient à recréer toute l’étrangeté que l’on peut ressentir lors des premiers pas. Est-ce que l’autre me plait ? Est-ce que je lui plais ? Est-ce que j’ai dit quelque chose de maladroit ? Comment dois-je prendre son rire ? Ici, ces pensées elles sont illustrées à l’aide de bulle apparaissant à l’écran ou plus simplement par de la voix off. Si le processus n’est pas toujours très subtil, il nous offre, aussi, une plus grande proximité.

Laia Costa et Guillermo Pfening incarnent avec une belle sensibilité ces deux êtres en recherche d’amour, mais qui sont hantés par leurs propres passés. Dès lors il y a dans Foodie Love cette interrogation : suis-je prêt à aimer de nouveau ? Série du deuil, celui des relations terminées, mais également série du risque, celui qu’on prend avec autrui. Il découle de cela un splendide épisode, le dernier, qui fait remonter à la surface les traumatismes tout en nous les expliquant. Il fonctionne, presque, comme une récompense, celui de pleinement saisir ces personnages et écraser, avec eux, une larme.

Mais, vous l’aurez compris, il y a quelque chose de chaotique dans Foodie Love et c’est ce qui en fait son charme. On y aime mélanger les genres et les idées quitte à déstabiliser. Isabel Coixet parvient totalement à s’emparer de la nature sérielle du projet pour offrir une véritable œuvre de pérégrinations. Par instant, le récit n’hésite pas à s’éloigner de ses personnages pour offrir des sortes de microportrait. Ainsi, Agnès Jaoui vient prêter ses traits à une femme d’une quarantaine d’années draguant dans un bar, un couple homosexuel vient voler quelques scènes ou encore des chefs qui évoquent leurs cuisines face caméra.

Foodie Love est une étrange série, mais dans le bon sens du terme. Elle apporte autre chose, peut-être est-ce sa nature espagnole ? Peut-être est-ce la personnalité de sa réalisatrice ? Surement un peu des deux et c’est là toute la force de cette proposition.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.