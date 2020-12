Friday Night Dinner : devine qui vient dîner ?

Il y a des séries qui ne font aucun bruit et font leur vie sans que l’on sache vraiment pourquoi ou comment. Voilà six saisons que c’est le cas pour la silencieuse, mais néanmoins excellente série britannique Friday Night Dinner, créée par Robert Popper en 2011 et dont la dernière saison (en date ?) vient de se terminer sur Channel 4. Le pitch ? Très simple, il est dans le titre : Jackie et Martin Goodman (Tamsin Greig et Paul Ritter) reçoivent tous les vendredis soirs leurs deux fils, Adam (Simon Bird) et Jonathan (Tom Rosenthal) à dîner.

Chaque épisode se concentre donc sur le dîner hebdomadaire qui ne se passe jamais comme prévu. Les problèmes de la semaine explosent généralement avant l’entrée et continuent jusqu’à ce que les fils repartent, soulagés, de chez leurs parents. Entre temps, des membres de la famille viennent passer une tête, le voisin vraiment creepy Jim s’incruste avec Wilson, son chien dont il a une peur bleue, et Jackie se désespère du comportement de son entourage.

L’histoire est simple, mais les dîners ne le sont jamais. Pourtant, dans ce chaos à la semaine, chacun semble y trouver son compte et même si la situation s’envenime systématiquement, chacun fait en sorte d’aimer l’autre pour ses défauts. Martin est un sacré morceau, toujours torse nu, vindicatif, d’une mauvaise foi et d’une maladresse sans nom. Jackie aime beaucoup trop ses fils et ne sait pas lâcher les choses pour profiter pleinement du moment. Les deux frères s’attaquent à coups de surnoms belliqueux (Puss face), mais ont ne trouvent jamais l’un sans l’autre, jusqu’à la toute fin où ils entament chacun une relation sérieuse au même moment.

C’est bien de ce maelstrom que naît la comédie. Il est rare de ne pas terminer l’épisode avec un fou rire qui vient de nulle part, souvent de la stupidité de Jim, le voisin, venu envenimer la situation déjà tendue du dîner. Son amour pour Jackie prend souvent des tours absurdes et chacun se retrouve embarqué dans son délire. Il est le vrai comic relief de la série qui n’en abuse jamais et dose parfaitement ses guests pour qu’ils servent le dîner en folie.

Pourtant, l’émotion n’est pas une inconnue de cette famille un peu dysfonctionnelle. Entre le fromage et le dessert, Jackie est toujours là pour nous rappeler qu’elle aime ses fils, énormément. S’il ne le montre pas, Martin a un amour immense pour sa femme et l’écoute toujours. Enfin, les deux garçons sont bien des fils à maman, courant dans ses jupons dès qu’ils se disputent, se moquant du père à la moindre occasion, mais ils sont là, tous les vendredis, peu importe ce qu’il s’y dit.

C’est pour cela que je suis revenu, six saisons de suite, tous les vendredis. Parce que la série et les personnages sont si bien écrits que j’avais également l’impression de faire partie de la famille, de détester les mêmes personnages, de dire à Jim de rentrer chez lui… La mission de la série est réussie : le Friday Night Dinner, je ne le manquais pour rien au monde.

Pour le moment, Friday Night Dinner n’a été ni renouvelée, ni annulée et le créateur et scénariste de la série Robert Popper a déclaré que ce n’était pas encore fini pour lui. La série est à ce jour inédite en France.

