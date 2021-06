Pas de saison 5 pour Good Girls, NBC met un terme aux activités criminelles de Beth, Annie et Ruby

Après l’annulation de Zoey et son incroyable Playlist puis de Manifest, NBC officialise maintenant l’avenir de Good Girls et ce n’est pas une bonne nouvelle pour nos criminelles et mères de famille : la série est annulée et n’aura pas de saison 5.

Pire que cela encore, l’histoire n’aura semble-t-il pas de véritable conclusion. Le network et le studio Universal Television aurait envisagé de la renouveler pour une cinquième et plus courte saison dans le but de clôturer l’histoire, mais cela ne s’est pas fait pour des raisons financières. Et il a été également explicité que si Good Girls est également un gros succès sur Netflix, le service de streaming ne compte pas sauver la série.

Création de Jenna Bans, Good Girls suit Beth (Christina Hendricks), Ruby (Retta) et Annie (Mae Whitman), trois mères de banlieue qui, face à leurs difficultés financières sans fin, décident de voler une supérette. Cela a pour effet d’attirer l’attention du leader de gang local, Rio, et surtout de les lancer dans le monde criminel, les entrainant vers le blanchiment d’argent.

La saison 4 de Good Girls vient tout juste de faire son retour sur NBC pour ses derniers épisodes, et le network américain continue donc la diffusion jusqu’au 22 juin, où sera programmé les maintenant deux ultimes épisodes de la série.

