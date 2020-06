Hanna Saison 1 : Jeune tueuse en fuite cherche réponses désespérément

Aujourd’hui quelque peu oublié, le film Hanna de Joe Wright avec Saoirse Ronan est sorti il y a 8 ans au cinéma. Son succès modeste ne suggérait pas qu’on retrouverait la jeune tueuse par la suite, mais le scénariste David Farr voyait les choses autrement.

C’est ainsi que Hanna est devenu une série sur Amazon Prime Video. Farr qui signa le scénario du long métrage s’attaqua à celui de la série et décida de revenir au point de départ — et non d’offrir une suite.

L’histoire commence alors il y a 15 ans, quand Erik Heller (Joel Kinnaman) pénètre dans un laboratoire secret de la CIA pour voler un bébé, Hanna. La mère de cette dernière meurt dans une course poursuite avec les agents du gouvernement américain et Erik prend la fuite. Aujourd’hui, Hanna (Esme Creed-Miles) est une adolescente qui a vécu isolée avec Erik qui lui a appris tout ce qu’il pouvait pour qu’elle survive. Elle rêve néanmoins de voir ce qu’il se passe au-delà de la forêt qui les abrite et, dès ses premiers contacts avec le monde extérieur, la CIA se lance à sa poursuite. Hanna se sépare d’Erik, les deux devant se retrouver plus tard à Berlin, mais la route est semée d’embûches.

Le point de départ de la série Hanna est donc similaire au film, et le reste aussi. En fait, si vous connaissez déjà le long métrage, il faudra être patient pour obtenir quelque chose de réellement nouveau.

Il devient en effet évident que David Farr n’avait pas vraiment grand-chose à ajouter. Le film de Joe Wright restait pourtant superficiel autour de ce qui sert ici de base à la mythologie du show, les expériences de la CIA sur les bébés pour fabriquer des super-soldats.

Cette première saison finit par ressembler à une longue introduction, n’offrant vraiment qu’à la fin du matériel substantiel qui donne à l’univers d’Hanna un tant soit peu d’épaisseur. Avant cela, on enchaine donc les épisodes qui s’étirent inutilement pour tenter de faire du voyage de la jeune héroïne un parcours initiatique.

Malheureusement, la structure narrative est trop rigide pour que cet angle fonctionne. On se retrouve alors avec deux séries réunies en une seule. D’un côté, Hanna parait être forcée d’exister dans un teen drama qui ne s’assume pas. De l’autre, il y a un show explosif qui n’a pas l’espace pour prendre corps et se voit limité à quelques scènes à la fin de chaque épisode.

Étrangement, Hanna suit donc une formule étonnement contraignante. David Farr ne voulait visiblement pas que la série soit réduite à n’être qu’à propos des scènes d’actions et passe ainsi beaucoup de temps à faire du remplissage pour mettre de l’espace entre deux confrontations musclées. Le résultat devient rapidement frustrant et superficiel.

On peut heureusement compter sur Mireille Enos pour élever le matériel qu’on lui donne. Dans le rôle de Marissa Wiegler qui est censée être simplement l’antagoniste de service, elle se retrouve à évoluer sur une fine ligne qui la rend plus ambivalente qu’escompté, finissant alors par voler la vedette.

Il faut dire qu’Esme Creed-Miles n’est pas aidée par le fait que son personnage est constamment laissé dans le brouillard. Hanna ne sait jamais ce qu’il se passe réellement et, à chaque fois qu’elle réclame des explications, personne ne lui répond. C’est un problème qui est assez commun de nos jours, nous avons un scénariste qui veut garder ses surprises pour plus tard et évite de manière toujours plus grotesque de dévoiler son jeu. Le souci dans Hanna est qu’il n’y avait pas grand-chose à raconter au final.

Le résultat est relativement décevant. Cette saison 1 d’Hanna propose en 8 épisodes à peine plus que ce qu’un film de moins de 2h avait pu délivrer. Ce qui est ajouté pour étendre le récit est relativement creux, peu ambitieux et ne donne pas spécialement le change, ce qui rend l’ensemble assez anecdotique.

Publié en avril 2019, cet article est aujourd’hui remis en avant à l’occasion de l’arrivée de la saison 2 de Hanna sur Amazon Prime Video ce vendredi 3 juillet 2020.



