Hannibal : Une série délicieusement brillante, terrifiante et fascinante

À l’ère du Peak TV, Critictoo se lance dans un challenge “52 semaines, 52 séries” en proposant une fois par semaine un retour sur une série terminée. Le mois d’octobre se trouvant sous le signe de l’horreur, notre sélection s’adapte à la période 🎃 !

L’existence de certaines séries apparait parfois comme étant improbable. Que NBC diffuse un show mettant en scène le personnage de Hannibal Lecter, tiré des romans de Thomas Harris, n’a rien de surprenant. Que le network propose un programme horrifique, sophistiqué et véritablement gore l’est beaucoup plus.

Entre les mains de Bryan Fuller, scénariste passionné par le genre de l’horreur, Hannibal commença en 2013 sur la chaine américaine en s’imposant immédiatement grâce à son esthétique léchée et son casting inspiré — avec Mads Mikkelsen qui s’approprie le rôle culte du célèbre cannibale.

L’histoire débute quand l’agent Crawford du FBI (Laurence Fishburne) recrute Will Graham (Hugh Dancy), un profiler qui possède un don d’empathie particulier qui lui permet d’aider à la capture de criminels. Cependant, Will est psychologiquement fragile et il est, pour poursuivre ses activités policières, suivi par le Dr Hannibal Lecter avec lequel il développe une relation amicale.

Cette relation entre Will et Hannibal va progressivement dépasser la simple amitié pour tourner à la fascination respective. Tout dans la série est de toute façon doucement poussé à son paroxysme. Les scènes de crime se transforment en création artistique ; la chasse d’un tueur en série devient systématiquement une plongée dans les tréfonds de la psyché humaine ; et chaque repas chez le Dr Lecter est un festival pour les yeux autant qu’une expérience quasi religieuse.

Bryan Fuller s’amuse avec le fait que l’on est familier avec la nature réelle du Dr Lecter pour jouer avec les apparences et avec le feu — et pour développer un humour terriblement noir. La relation entre Will et Hannibal s’impose alors comme étant le cœur du récit, passant d’une malsaine amitié à un jeu de séduction macabre.

Hannibal est un thriller psychologique qui est définitivement plus intéressé par le psychologique que par les frissons, mais qui délivrent toutefois ces derniers avec une aise incroyable. Il faut dire que, malgré son budget limité, la série nous immerge dans une ambiance minutieusement travaillée au niveau visuel et sonore. Cela finira d’ailleurs par causer la ruine du show.

Après deux saisons qui ont joué avec la forme, détournant les codes du procédural policier pour servir l’agenda du Dr Lecter et pour développer sur la longueur la connexion entre Will et son « ami », la série s’abandonne à ses excès. La troisième saison parait être conçue pour être plus une expérience sensorielle et une œuvre expressionniste qu’autre chose, noyant son récit devenu pleinement feuilletonnant dans un spectacle stylisé qui peine à rester substantiel.

Bryan Fuller s’est laissé emporter et nous a proposé quelque chose d’unique et de trop déroutant pour son propre bien. Néanmoins, si Hannibal est devenue très exigeante envers ses personnages (et ses spectateurs), elle ne pourra jamais être accusée d’avoir été ruinée par des compromis créatifs.

Dans ce sens, la série a livré trois saisons qui n’ont jamais semblé être à leur place sur NBC. Son existence est aussi surprenante que sa qualité et son raffinement — aussi demandant qu’il ait pu le devenir sur la fin.

Il apparait clair que Hannibal n’allait jamais avoir une vie très longue. Son créateur a pris des risques, s’est entouré d’une équipe de talent (devant et derrière la caméra) et a défié toutes les conventions possibles, proposant une série intelligente, envoutante, terrifiante, captivante et excessive. Elle débuta en tentant de nous faire croire qu’elle était traditionnelle pour mieux nous subvertir nos attentes et, finalement, nous offrir une expérience unique et mémorable.

Tags : Hannibal moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.