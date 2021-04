Hippocrate Saison 2 : À tombeau ouvert

Attention! Cet article contient un spoiler sur la fin de la saison. Lisez à vos risques et périls !

Pied au plancher. Voici comment commence cette nouvelle saison d’Hippocrate sur Canal+. Avec sa métaphore ultra-symbolique et directe d’un service qui prend (littéralement) l’eau, Hippocrate démarre à cent à l’heure et ne changera quasiment jamais de vitesse. Le créateur et réalisateur Thomas Lilti pousse tous les curseurs de ce qui faisait le charme de sa première saison et inscrit sa série au panthéon des fictions françaises avec ces huit nouveaux épisodes.

Sans s’interdire d’aller vite par moments, la première saison prenait le temps de s’intéresser aux patients, de comprendre leurs besoins et de les inscrire au cœur du « parcours de soin », comme on dit. Et prendre le temps avec les patients permettait évidemment d’observer les médecins, les protagonistes de la série rappelons-le, de les voir répondre aux inquiétudes avec empathie et rigueur.

Mais en saison 2, tout ceci vole en éclats. Bienvenue aux Urgences. Bienvenue dans le cœur du réacteur, où la vie et la mort se croisent sans cesse, pied au plancher. Thomas Lilti, sans doute un peu coincé dans le dispositif de la première saison où les cas étudiés pouvaient s’étaler sur plusieurs épisodes pour être guéris — ou tout du moins diagnostiqués —, décide de bousculer le quotidien de nos protagonistes en les plongeant de force dans le grand bain des Urgences. Supervisé par le Dr Brun, le service urgentiste de l’hôpital ne décélère jamais. Chaque cas doit être traité vite, et le « soin », si cher à la médecine interne, est expédié pour viser la plus grande efficacité et le meilleur taux de rendement.

Cette nouvelle situation a pour but de pousser nos quatre protagonistes dans leurs retranchements et de continuer à sonder leurs valeurs et leurs motivations au sein de l’institution. Un peu plus en retrait par rapport à Chloé et Arben en saison précédente, c’est maintenant au tour d’Alyson et Hugo de s’imposer. La première va déployer ses ailes aux Urgences, trouvant dans ce service l’adrénaline qui fait son moteur. Le second, impliqué, précautionneux, attentif aux autres, va être largué (et profondément frustré) devant le rythme imposé et les demandes répétées de traiter les cas plus rapidement. Encore une fois, Lilti nous montre ici deux facettes antagonistes de la médecine, pas tout à fait différentes, mais jamais vraiment compatibles, où l’attention se sacrifie au profit de l’efficacité, et où l’efficacité n’est jamais totale si l’on ne fait pas suffisamment attention aux patients. Quoi qu’il en soit, le quatuor principal de comédiens maintient un niveau constant de qualité de jeu, que leur personnage soit mis en avant ou relégué au second plan. Une vraie série de troupe, à l’image, on l’imagine, de ce qui anime les équipes hospitalières dans la vraie vie.

Mais cette saison 2 d’Hippocrate touche à la perfection grâce à l’arrivée d’un personnage : le chef des Urgences, Olivier Brun. Il sera difficile de faire le tour de l’étendue des qualités du médecin-chef ici. Pour faire simple, disons que Bouli Lanners brille à chaque scène en se donnant corps et âme dans un rôle complètement fou. L’acteur belge incarne un type simple et charismatique, attentionné et frénétique, poli et enragé et surtout prêt à tout pour garder debout ce qui peut encore l’être dans ce colosse aux pieds d’argile qu’est l’Hôpital public. Ces huit nouveaux épisodes, déjà extrêmement solides sans cet ajout, n’auraient pas la même saveur sans Brun. Tout le monde est comme tiré vers le haut grâce à lui, et l’ensemble des comédiens, les médecins comme les malades, est au diapason.

L’autre grande force de cette saison est d’être tragiquement d’actualité. De véritables crises de foi découlent de cette « maltraitance » systémique, d’un État qui refuse de donner à ses soignants ce que les soignants donnent aux citoyens de l’État. Par le personnage d’Igor, consumé par son investissement dans son métier, c’est tout le malaise hospitalier qui se fait jour, et qui catalyse en un seul interne les milliers de dépressions, burn-out et autres détresses psychologiques qui rongent l’institution. La fin, forcément tragique, n’est que la conséquence de politiques publiques désastreuses en matière de santé depuis des décennies. Et rappelle, d’une actualité brûlante et douloureuse, que cinq internes se sont donné la mort depuis le début de l’année 2021…

Et la Covid 19 n’arrangera rien. Traitée en épilogue glaçant de réalisme et qui nous ramène, un an après le début de la pandémie, à notre quotidien le plus direct, la séquence nous montre que la fiction et la réalité jouent un jeu trouble de chat et de souris. Et que l’hôpital, encore et toujours, malgré le chaos, le manque de moyens et la surcharge permanente, continue, inlassablement à faire tenir notre société debout.

Plus qu’une série engagée, Thomas Lilti signe ici un quasi manifeste, radical et passionné, qui réveillerait n’importe quel décideur de changer la situation intenable des hôpitaux. Et de le faire vite, aussi vite que nos médecins lorsqu’ils doivent gérer la crise hospitalière. Pied au plancher.

La saison 2 d’Hippocrate est disponible dans son intégralité sur Canal+.



Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.