How to Sell Drugs Online (Fast) Saison 2 : La vente de drogue reprend déjà dans un trailer et dans un mois sur Netflix

Alors que Dark s’apprête à faire son retour cette semaine pour sa troisième et dernière saison, Netflix annonce le retour d’une autre série allemande. En effet, la deuxième saison de How to Sell Drugs Online (Fast) sera mise en ligne le 21 juillet 2020 sur Netflix, et se dévoile dès à présent avec un trailer.

Pour rappel, cette série de Philipp Käßbohrer et Matthias Murmann nous parle de Moritz, un lycéen qui, pour reconquérir sa petite amie tombée sous le charme du dealer du lycée, veut vendre la meilleure drogue. Aidé de son meilleur ami Lenny, Moritz se lance dans un commerce florissant de vente de drogue en ligne, sans jamais quitter sa chambre. Mais en tant qu’apprentis dealers, ils sont rapidement confrontés aux problèmes quotidiens du business : répondre à la demande et assurer le contrôle de la qualité de la marchandise, le tout, bien entendu, sans se faire prendre.

Dans la saison 2 de How to Sell Drugs Online (Fast), Moritz et l’équipe de MyDrugs développent l’activité de la boutique en ligne. Mais avec le succès vient le danger. Escobar a dit : « Tous les empires sont créés de sang et de feu. », mais il n’avait pas le lycée à gérer en plus.

Cette saison 2 de How to Sell Drugs Online (Fast) met toujours à l’affiche Maximilian Mundt (Moritz Zimmermann), Danilo Kamperidis (Lenny), Damian Hardung (Dan) et Lena Klenke (Lisa). Ils sont rejoints par Lena Urzendowsky qui joue l’informaticienne Kira.

