iZombie Saison 4 : Quand avoir plus d’ambitions ne change rien (disponible sur Netflix)

Il a déjà été annoncé que la prochaine saison d’iZombie serait également la dernière. Ce n’est pas trop surprenant quand on a vu la quatrième, si l’on s’en tient à un point de vue purement créatif tout du moins.

Il est difficile de déterminer si Rob Thomas et Diane Ruggiero-Wright avaient prévu d’entrainer leur série dans cette direction au point de départ, mais les zombies sont maintenant partout à Seattle. La ville est isolée du reste des États-Unis et est partagée entre les vivants et les morts-vivants. Le tout étant sous le contrôle de Chase Graves qui tente de maintenir un statu quo pour sauver tout le monde d’une possible annihilation nucléaire.

Avec cette New Seattle, iZombie entamait sa saison 4 sous un jour nouveau et plus ambitieux que jamais. Seulement, cela n’a rien changé. La série est plus que jamais un procedural drama policier alors qu’elle pouvait devenir quelque chose de bien différent.

En soi, cela ne serait pas un problème si les enquêtes menées par Clive et Liv arrivaient à être pertinentes. Dans la majorité des cas, elles parviennent au mieux à être périphériques et finissent trop souvent par devenir des anecdotes.

Le souci n’est pas tant qu’iZombie est prisonnière de sa formule, mais plus que les scénaristes n’arrivent plus à en faire quoi que ce soit de réellement intéressant. Ce n’est pas aidé par le fait qu’ils continuent à laisser Liv disparaitre derrière le cerveau de la semaine. Le personnage n’existe plus que pendant quelques minutes par épisode, étant le reste du temps réduit à n’être qu’une sorte de ressort comique fatigué.

Il fut un temps où la série utilisait chaque cerveau pour creuser une thématique ou pour développer une facette de la personnalité de Liv. Il n’en est plus rien. Ce n’est pas nouveau, mais cette saison 4 pousse loin dans cette direction alors que Liv aurait bien eu besoin d’avoir plus de contrôle sur son existence pour que sa storyline puisse vraiment gagner en profondeur.

À la place, Liv n’est qu’un rouage, s’imposant progressivement comme étant esclave de la seule partie intacte de sa personnalité. Elle est prête à tout pour aider les autres, même si cela signifie qu’elle doit sacrifier ce qu’elle a de plus cher.

Les autres personnages sont de facto plus intéressants. Là encore, ce n’est pas nouveau, mais il devient difficile de cacher que les scénaristes ne savent également plus trop quoi faire de Clive et Peyton à ce stade.

Heureusement, Major est là pour faire avancer toute la saison. Il est non seulement le bras droit de l’insipide Chase Grave, il a le temps de former de nouveaux soldats, d’infiltrer un groupe de trafiquants de cerveaux et même de continuer de s’inquiéter pour Liv.

C’est beaucoup pour un seul personnage qui se retrouve finalement à devoir porter sur ses épaules les ambitions d’une équipe scénaristique qui ne savait visiblement pas comment employer ses concepts. Il partage un peu le fardeau avec Blaine, mais celui-ci reste lui-même et c’est déjà beaucoup — et indispensable pour le bien de la série.

Concrètement, iZombie avait l’occasion de changer, mais n’a pas touché à grand-chose. Ses enjeux n’ont fait que grossir et, quand on fait le point en bout de course, il a fallu mettre en danger Liv pour que cela se sente vraiment.

Heureusement, les saisons ne font plus que 13 épisodes, car il faut attendre les 4 derniers pour que l’on nous délivre le minimum de ce qui avait été promis au point de départ. iZombie a toujours été une petite série qui fonctionnait parce que ses personnages étaient sympathiques. C’est ce qui la sauve, car le reste tombe à plat dans cette saison 4.

Publié en juin 2018, cet article sur la saison 4 de iZombie est aujourd’hui remis en avant à l’occasion de sa mise en ligne sur Netflix. Pour rappel, la série s’arrête avec sa saison 5.

