iZombie Saison 5 : Un dernier cerveau pour la route (fin de série, sur Netflix)

D’une fête qui tourne mal à l’occupation par les morts vivants de Seattle, du chemin a été parcouru dans iZombie durant les 4 premières saisons. Maintenant, il est temps d’emmener tout cela vers une conclusion et tout est permis.

Pourtant, comme c’est finalement le cas depuis le commencement, la série de Rob Thomas et Diane Ruggiero-Wright s’appuie avant toute chose sur sa formule. Peu importe que, après les évènements de la saison 4, Major soit à la tête de Fillmore-Graves, que tout le monde sache que Liv est Renegade, que Blaine perd la face, que Don E trouve l’amour ou que Clive soit sur le point de devenir père. Après tout, Ravi reste le même et il y a toujours des meurtres à résoudre.

À bien des égards, cette saison 5 d’iZombie ne paraissait pas être la dernière jusqu’à ce que la conclusion commence à se profiler à l’horizon. La majorité des évènements du series finale sont du même acabit que ceux des précédentes fins de saisons qui bouleversaient une fois de plus le statu quo. La différence est que l’on nous confirme que, cette fois, les changements ont vraiment eu un impact.

Avant d’en arriver là, nous avons quelques humains qui jouent aux terroristes, des meurtres assez colorés et Blaine qui continuent ses crimes. Le début de la saison ronronne péniblement, les scénaristes enchainant les épisodes aux intrigues interchangeables. Heureusement en quelque sorte que Rob Thomas et Diane Ruggiero-Wright aient quitté la série temporairement pour se charger de la saison 4 de Veronica Mars. Des épisodes 7 à 11, c’est John Enbom qui occupe le poste de showrunner et il fait quelques réglages bienvenus.

Peyton est mise en retrait et, plus regrettablement, Major n’est plus spécialement mis en avant. Néanmoins, c’est compensé avec un retour sur les origines des zombies, un drame familial pour Liv, toujours plus de Don E et une bonne gestion des éléments qui serviront à conclure la série. Enbom parait surtout plus enthousiaste à jouer avec la formule du show et offre des intrigues plus dynamiques qui évitent à toute cette saison de tristement ronronner d’un bout à l’autre.

À chaque fois qu’iZombie présentait des ambitions plus importantes, l’effet était assez minime. Le potentiel de la série n’a alors jamais été pleinement exploré. Le show est resté sympathique, mais menaça par moment de devenir anecdotique. Tout s’arrête clairement au bon moment pour éviter ce triste sort, car cette saison 5 — et sa conclusion — illustre une fois de plus que les scénaristes n’avaient juste pas en eux ce qu’il fallait pour que la série devienne aussi énorme qu’elle aurait pu l’être.

Dans ce sens, quand vient le moment des adieux, Thomas et Ruggiero-Wright se contentent de délivrer des solutions et de jouer avec la possibilité que certains personnages ne s’en sortent pas. La prise de risques est tragiquement limitée et les dernières minutes sont là pour s’assurer que rien ne reste en suspens, heureusement, et que tout le monde est content. Tout est proprement bouclé, mais une fois de plus, le résultat est presque anecdotique, illustrant le fait que l’équipe créative n’était plus pleinement engagée dans l’histoire depuis un moment déjà.

En bout de course, iZombie doit énormément à son casting. Les acteurs ont vraiment fait le spectacle jusqu’au bout. Cette saison 5 ne leur a pas tous donné ce qu’ils méritaient pour autant, mais ils ont fait beaucoup avec ce qu’on leur a proposé et ils ont entrainé la série jusqu’au bout, fournissant l’émotion et les frissons. iZombie aurait pu être plus que ce qu’elle fut, mais n’être finalement qu’un sympathique divertissement n’est pas une mauvaise chose avec une équipe pareille.

Publié en août 2019, cet article sur la cinquième et dernière saison de iZombie est aujourd’hui remis en avant à l’occasion de la mise en ligne de ces derniers épisodes sur Netflix ce 1er janvier 2021.

