Kingdom : Ashin of The North : Un excellent retour aux origines sur fond de vengeance

Les zombies de Corée ont sans aucun doute fait des ravages dans les deux premières saisons de Kingdom, première série originale coréenne de Netflix. Prenant place dans la Corée médiévale à l’époque Joseon, l’histoire suit le prince Lee Chang devant se battre contre un complot et des zombies dans l’espoir de sauver son peuple. À la fin de la saison 2, ce dernier se dirigeait donc vers le nord dans le but de découvrir l’origine de la plante de résurrection et se trouvait alors face à la mystérieuse Ashin.

Si Netflix n’a pas officialisé de saison 3, le service de streaming poursuit dans l’univers de Kingdom à l’aide d’un épisode spécial intitulé Ashin of The North. Toujours scénarisé par le créateur Kim Eun-hee et réalisé par Kim Seong-hum (qui a signé tous les épisodes de la première saison), cet épisode est une préquelle qui se propose donc de nous en révéler plus sur Ashin – et par extension sur la plante de résurrection.

Si nous sommes loin de la famille royale, cela ne signifie pas que le récit se retrouve dénué d’enjeux politiques, au contraire. Ces derniers prennent une forme différente, mais sont omniprésents dans cette région du nord où se trouve la tribu à laquelle appartient Ashin, une jeune fille qui souhaite aider sa mère à aller mieux à l’aide d’une plante peu ordinaire. Les liens entre Ashin of the North et les deux premières saisons de Kingdom sont donc tissés à l’aide, entre autres du Commandant Min Chi-rok (Park Byung-eun), qui travaille pour maintenir une sorte de statu quo dans la région entre Joseon et les tribus de Pajeowi.

On retrouve naturellement la patte du scénariste – et une approche coréenne – dans sa représentation directe de la violence, impitoyable et dénuée de toutes formes de discours inutiles. Le retour de Kim Seong-hum derrière la caméra permet même de voir quelques plans visuels faire directement référence à la première saison.

Cependant, là où le prince héritier et son entourage faisaient face à une menace qu’il ne comprenait pas avec les zombies, ce n’est pas le cas avec Ashin qui est celle qui détient le secret de la plante de résurrection et qui lancera donc les tragiques évènements auxquels on a assisté en saison 1. Avant cela, l’épisode nous relate son évolution de jeune fille aimante qui perd tout à cette adulte consumée par la souffrance et la haine. Elle traverse ainsi les épreuves et les révélations menées par une détermination d’obtenir sa vengeance, et rien ne peut la détourner de son objectif. Lorsqu’elle est incarnée par Jun Ji-hyun, Ashin est une femme de peu de mots, mais dont la colère doit se ressentir.

Plus que la performance de son actrice, c’est sans aucun doute l’environnement qui représente mieux ce qui se passe à l’intérieur d’Ashin. Ce territoire désolé aux hivers particulièrement froids peut autant envoûter que glacer. De la sombre forêt aux terres enneigées, la chaleur s’invite que rarement laissant ainsi la dureté de la région prendre le dessus, souvent reflet des émotions du personnage. Et bien évidemment, le coin est plus que propice à favoriser les effets rapides de la plante de résurrection, nous assurant ainsi, lorsque les zombies font surface, le massacre soit sanguinolent.

Kingdom: Ashin of the North est un épisode qui vient étoffer la mythologie de la série en nous fournissant des éclaircissements sur la plante de résurrection et comment cette dernière a pu se retrouver à être utilisé pour le roi. Elle lève un voile sur une partie de son histoire en délivrant un récit efficace où l’on retrouve les éléments clés de la série – entre conflits politiques, attaques de zombies et retournement de situation (plus ou moins prévisible, mais bien exécuté). On se replonge ainsi dans l’ambiance de cette série de zombies coréenne d’une efficacité redoutable et cela ne fait simplement que faire languir pour une troisième saison. Elle n’est pas encore en route, mais on peut au moins se consoler avec un autre épisode spécial qui vient récemment d’être annoncé, revenant lui sur l’histoire du prince héritier Lee Chang.

