Une saison 3 pour La Guerre des Mondes, la production a déjà commencé

Alors que la diffusion de la saison 2 de La Guerre des Mondes s’est terminée sur Canal+ il y a un mois maintenant, nous apprenons qu’il y aura bien une saison 3 et que la production de celle-ci a débuté.

Si vous n’êtes pas encore familiers avec cette série très librement basée sur le roman de H.G. Wells et scénarisée par Howard Overman (Misfits, Crazyhead), La Guerre des Mondes commence avec des scientifiques qui détectent une transmission venue d’une autre galaxie. Ces derniers n’imaginent pas un instant que l’Humanité est en péril. Pourtant quelques jours plus tard, une invasion extraterrestre détruit le monde. Seuls quelques humains tentent de survivre dans un univers totalement déserté…

La saison 2 qui débutait quatre mois après la première attaque naviguait entre l’Angleterre où un virus pour éliminer les extraterrestres était mis au point et la France où un alien pacifique d’apparence humaine révèle que le cours des choses peut changer grâce au professeur Bill Ward. Tout cela aboutit sur des révélations qui menèrent autant à une forme de conclusion qu’à l’introduction de nombreuses questions auxquelles la saison 3 devra répondre. Il est annoncé que la lutte entre les survivants et les aliens va atteindre un nouveau tournant quand un phénomène étrange s’empare de la population à travers le monde. Les survivants devront unir leurs forces pour empêcher une nouvelle catastrophe planétaire et sauver l’humanité.

Au niveau du casting, nous devrions retrouver dans cette saison 3 de La Guerre des Mondes Gabriel Byrne, Léa Drucker, Molly Windsor, Ernest Kingsley Junior, Madeleine Worrall et Oliver Hembrough.