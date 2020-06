Legends of Tomorrow Saison 5 Partie 2 : Un combat pour le libre arbitre

Cet article revient sur Legends of Tomorrow saison 5, épisodes 8 à 14 et comprend des spoilers sur l’intégralité de la saison

La première partie de cette saison 5 de Legends of Tomorrow plaçait l’équipe du Waverider face aux « Encores », c’est-à-dire les âmes qu’Astra Logue a libérées de l’Enfer et dont les actions modifient l’histoire. Elle fut aussi marquée par le départ de Ray Palmer et Nora Darhk.

Continuant sur sa lancée, la seconde partie n’est pas non plus dépourvue d’ « Encores » mais recentre ses enjeux autour de Charlie pour nous fournir des objectifs de plus grande ampleur et continuer à nous délivrer des épisodes plus exubérants les uns que les autres. Entre sororité, fin du monde sur fond apocalyptique, parodies de nombreuses séries TV, Legends of Tomorrow continue d’improviser avec une énergie du tonnerre pour nous délivrer la série la plus enthousiasmante de l’Arrowverse.

Les multiples formes de la famille

La famille a toujours été un des grands thèmes de Legends of Tomorrow, avant tout car l’équipage en forme une improbable. Cela ne signifie pas que l’équipe créative ne peut pas continuer à creuser le sujet et multiplie en vérité son approche au cours de cette seconde partie de saison 5.

Diverses combinaisons émergent pour mieux explorer les personnages, leurs traumas et leurs attaches. Le duo père/fille formée par Mick Rory/Lita appartient à ceux qui doivent apprendre à se connaitre et s’apprivoiser et fait ainsi des étincelles. Le lien fraternel aimant prend forme à travers la relation entre Zari 2.0/Behrad, avec Zari 1.0 venant s’y intégrer pour y apporter une couche supplémentaire d’émotions.

S’ajoutent Astra et la figure maternelle – que ce soit biologique ou de substitution – pour mieux montrer l’influence de la mère sur la personne que l’on devient. Surtout, le récit nous pose les Fates, aka les sœurs de Charlie/Clotho en grande antagoniste de cette seconde partie pour nous parler du contrôle, de la manipulation et de liberté.

Le Chaos et le libre arbitre, main dans la main

Les scénaristes de Legends of Tomorrow auront ainsi orienté leur intrigue fil rouge au final sur Charlie et ses sœurs, choix motivé par le départ de Maisie Richardson-Sellers de la série. C’est là que l’équipe créative trébuche le plus. Car s’il est plaisant de voir Charlie prendre du relief et avoir un véritable agenda, le temps imparti à son histoire personnelle est trop mince pour réussir à avoir la portée émotionnelle lorsque viendra le moment des confrontations.

Charlie/Clotho est donc une figure qui vit avec des traumatismes – comme toutes les légendes – mais il est surtout question de nous le signifier plus que d’explorer pleinement les répercussions. La question de libre arbitre prend progressivement forme, surtout avec Charlie qui ne cesse de sentir le poids de sa responsabilité dans le chaos qui a émergé de ses décisions et la culpabilité même que ses sœurs n’ont eu de cesse de lui renvoyer (sans jamais assumer quoi que ce soit).

Du coup, Charlie devient une belle représente du classique dilemme humain qui est de faire un choix et vivra que pourra ! La vie est juste désordonnée et un enchainement de fiascos la plupart du temps, comme les Legends ne cessent de le rappeler avec humour et amour. Cependant, le passé de Charlie reste survolé, et le rapport avec ses sœurs unidimensionnelles.

Reste que rien ne représente mieux les légendes que tout ce qui agite Clotho, entre la notion de destinée, le besoin de liberté, la création du chaos pour voir émerger la beauté de ce qui entoure… ou non. Car, avec les légendes, il est surtout question d’apprendre à lâcher pris, faire du mieux que l’on peut tout en s’amusant et sauver des vies de façon totalement improvisée.

En gros, il ne sert à rien de porter le poids du monde sur ses épaules, tout seul, comme cela est si souvent le cas chez les héros de l’Arrowverse, les légendes ont compris que tout était mieux à plusieurs, en cœur et qu’en bonus, la vie était juste un enchainement d’erreurs qui pouvait mener à quelque chose de bien !

C’est le secret de Legends of Tomorrow, toujours aussi désinvolte et imprévisible dans cette seconde partie de saison 5 qui embrasse tous ses composants, les bonnes et les mauvaises idées, mélange tout pour mieux placer ses personnages dans des situations colorées, revisiter des classiques, multiplier les références et s’amuser. C’est du chaos que ressort le meilleur, et les légendes l’ont bien compris !

Tags : Legends of Tomorrow

