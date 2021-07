Leonardo Saison 1 : Meurtre et Création dans l’Italie de la Renaissance

Après s’être intéressé à la famille Medici, Frank Spotnitz continue sa collaboration avec la société de production italienne Lux Vide, pour raconter cette fois-ci la vie de Leonardo Da Vinci dans une série tout simplement intitulée Leonardo – co-créé et co-scénarisée avec Steve Thompson.

Le récit commence en 1506, lorsque Leonardo Da Vinci, l’artiste le plus réputé de son époque, est accusé du meurtre de Caterina da Cremona. Stefano Giraldi, ambitieux officier du duché de Milan, vient ainsi interroger Leonardo et ses proches pour découvrir ce qui s’est produit et obtenir une confession. Progressivement, Giraldi développe une fascination pour l’artiste et tente ainsi de découvrir la vérité sur l’homme et le meurtre de Caterina.

Cette saison 1 de Leonardo retrace le parcours de cet homme de la Renaissance, de ses débuts en tant qu’artiste à la réalisation de La Cène et de La Joconde. Pour nous relater les différents chapitres de la vie de Leonardo Da Vinci, Spotnitz use du même rouage narratif qu’il avait employé dans la première saison de Les Médicis, à savoir une histoire de meurtre.

Les scénaristes de Leonardo se sont éloignés de certains faits historiques pour créer leur propre fiction, phénomène tout à fait banal dans une fiction historique, mais au terme de cette première saison, on peut bien se demander la véritable pertinence d’avoir inventer de toute pièce le meurtre. C’est avant tout une excuse pour encadrer la narration, en utilisant le personnage de Stefano Giraldi nous conduisant auprès des différentes figures ayant côtoyé la vie de Leonardo pour nous relater un évènement, une période précise devant nous éclairer sur l’artiste et ce qui aurait pu conduire à la mort de Caterina. Le fait est que le mystère n’intéresse guère et que Freddie Highmore est une étrange erreur de casting qui peine présentement à vraiment convaincre. On ne peut dès lors que faire face à cet artifice scénaristique de trop qui affaiblit une saison qui n’est pourtant pas dénué de qualité.

Leonardo Da Vinci aurait pu être le sujet d’une saison de Genius, l’anthologie de Discovery qui se confronte plus souvent que de raison à la difficulté de représenter le travail d’un créatif. C’est justement sur ce plan-là que Leonardo séduit le plus, faisant des efforts visibles pour illustrer ce que cela demande de produire une œuvre. Leonardo, sous les traits d’Aidan Turner, est un artiste passionné, absorbé par son travail, l’art et la création étant sa raison d’exister. Spotnitz et Thompson ne se laissent pas submergé ou absorbé par l’idée de génie, même s’il faut reconnaitre que Leonardo en serait presque insipide par moment, tout comme la réalisation d’ailleurs sans grand intérêt. Avant tout, la série délivre le portrait d’un homme consumé par le besoin de capturer la vérité et la nécessité de repousser les limites de l’époque pour y parvenir — au détriment de ses relations avec autrui. Il déçoit autant qu’il fascine ceux qui le financent, et on s’éloigne ainsi du portrait d’un homme à qui tout réussi, pour essayer de capter une figure qui chasse l’inatteignable. Et au-delà de Leonardo, il y a également une volonté de tenter de retranscrire l’effet que son travail pouvait avoir à l’époque.

Dans cette histoire, Caterina da Cremona nous est alors présentée comme une modèle, une muse et amie de Da Vinci qui va aller et venir dans sa vie au fil des épreuves. Cette relation platonique sert donc de fil rouge à cette saison et est utilisé pour essayer de mettre en perspective les motivations de Leonardo, son comportement et sa soif de création. Cependant, Caterina en elle-même n’est pas le sujet le plus intéressant de Leonardo, ni même celle qui entretient la relation la plus intéressante avec lui. Autour de Leonardo gravite des figures qui attirent inexorablement plus l’attention, à commencer par ceux qui le financent comme Ludovico Sforza et Cesare Borgia, des hommes de pouvoirs aussi dangereux que complexe qui participent à nous offrir un portrait de cette époque chaotique où guerre, peste et assassinat étaient partout. Les rapports qu’entretient Leonardo avec ses assistants ne sont pas forcément fouillés, mais viennent offrir une vision plus réaliste de la conception d’une œuvre et aide à aborder le rapport entre artistes. Un sujet qui brille dans l’épisode 7 grâce à la présence de Michelangelo. Et naturellement, Salaì, élève mais aussi compagnon de Leonardo qui reste à ses côtés et traverse les épreuves.

Au terme de cette première saison de Leonardo, on peut se dire qu’il est dommage que Spotnitz et Thompson ont cru qu’il y avait besoin d’une histoire de meurtre pour susciter un véritable intérêt, la période et l’histoire n’en ayant sincèrement pas besoin. Il en ressort un scénario un peu faiblard alimenté par des dialogues manquant d’énergie, le tout venant étouffer le véritable propos de la série, à savoir le procédé artistique – entre la logistique, les rapports humains et l’acte de création. C’est la que se trouve la plus grande force de la série.

La série Leonardo a été officiellement renouvelée pour une saison 2.

