Line of Duty Saison 5 : Ami ou ennemi ?

Deux ans sont passés depuis la fin de l’excellente quatrième saison de Line of Duty qui marqua l’arrivée triomphale de la création de Jed Mercurio sur BBC One après trois saisons sur BBC Two. Plus populaire que jamais, la série est attendue au tournant, mais sa formule commence à montrer quelques signes de fatigue.

Il faut dire que l’on a atteint un niveau où la chasse aux flics pourris par AC-12 devrait commencer à délivrer des résultats concrets, mais cette saison 5 rencontre des difficultés à faire cela et nous laisse sur une conclusion qui ressemble surtout à une facilité pour étirer un peu plus l’intrigue.

Tout reprend avec Steve Arnott (Martin Compston) et Kate Fleming (Vicky McClure) qui se retrouvent sur la piste d’un groupe de criminels qui ont braqué un transport de drogues et d’armes de la police. Quelqu’un leur a forcément donné des informations et les détectives de l’AC-12 remontent la piste. C’est là qu’ils découvrent qu’un policier en infiltration fait partie des braqueurs, mais il a cessé de communiquer avec ses supérieurs.

Comme toujours, Line of Duty ne manque pas de twists et de guest stars de qualité. Stephen Graham est clairement un ajout de taille et il délivre une performance qui aide à vendre quelques rebondissements qui poussent un peu trop loin la volonté de Jed Mercurio de nous mener en bateau.

Toute cette affaire est haletante dès le départ, mais elle perd de son énergie à mi-parcours. L’enquête devient progressivement au sujet du Superintendent Ted Hastings (Adrian Dunbar) et, pour le piéger, Mercurio ne lésine pas sur les scènes mystérieuses pour construire un puzzle qui finira par se recomposer lors de longues scènes d’interrogatoire dans l’épisode final.

Concrètement, les indices sont semés ici et là pour faire monter le doute. Est-ce que l’incorruptible Hastings pourrait en réalité être le mystérieux « H » qu’il est chargé d’arrêter ? Quand la question prend le dessus, le reste s’efface et l’on s’attend à de lourdes révélations pour que toute la tension distillée durant la saison ne finisse pas comme un pétard mouillé.

Le résultat est que l’explosion finale est à moitié étouffée. Il apparait surtout que cette saison 5 avait pour but de reprendre beaucoup d’éléments restés en suspens durant les cinq précédentes saisons de Line of Duty pour mieux les regrouper afin de préparer le terrain pour la saison 6. On a ainsi le droit à voir ressurgir des personnages et des bouts d’intrigues pouvant remonter jusqu’au tout début de la série. C’est une bonne manière de récompenser ceux qui ont pris le temps de revoir tous les épisodes avant l’arrivée de la nouvelle saison, car sans cela il y a de quoi être légèrement confus le temps de resituer de quoi l’on nous parle.

Au bout du compte, cette saison 5 de Line of Duty n’est pas mauvaise, mais elle est certainement en dessous ce qu’elle promettait au point de départ. Comme toujours, elle offre une intrigue en apparence complète en 6 épisodes, mais la fin laisse pour une fois un sérieux gout d’inachevé. C’est regrettable, mais cela n’enlève en rien au désir de découvrir la suite.

Publié en mai 2019, cet article est remis en avant à l’occasion du début de la diffusion de cette saison 5 de Line of Duty ce jeudi 4 juin 2020 sur WarnerTV. Pour rappel, la série a été reconduite pour une saison 6.

