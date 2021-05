Line of Duty Saison 6 : La vérité enfin exposée

Chaque saison de Line of Duty nous rapproche de la révélation sur l’identité du « quatrième homme », anciennement connu sous le nom « H ». Cette saison 6 finit par livrer toutes les réponses qui nous ont été promises, avec son lot de surprises, de rebondissements et de retours.

Ces derniers sont attendus dans Line of Duty, signe qu’il ne s’agit pas d’une série policière traditionnelle. Sa mythologie est tellement dense qu’il est recommandé de revisiter l’intégralité des saisons précédentes avant de se lancer dans cette saison 6 afin de bien resituer qui est qui (heureusement, les rappels en début d’épisodes aident à rafraichir la mémoire).

Quoi qu’il en soit, Kate (Vicky McClure) a quitté AC-12. Elle est désormais sous les ordres de DS Joanne Davidson (Kelly Macdonald) et enquête sur le meurtre d’une journaliste d’investigation. Quand une membre de son équipe vient voir Steve (Martin Compston) pour lui signaler que quelque chose de non régulier s’est produit, il prévient Kate qu’il va devoir s’immiscer dans son travail.

Nous avons donc Kate qui occupe une place inconfortable, sa loyauté est remise en question, mais ce n’est bien entendu qu’un nuage de fumée, comme beaucoup de choses dans cette saison 6. L’enquête nous ramène rapidement à plusieurs familles criminelles que nous avons croisées par le passé et, alors que Hastings (Adrian Dunbar) se bat pour éviter que l’unité AC-12 soit fermée par ses supérieurs, la pression ne fait que monter.

Jed Mercurio écrit Line of Duty en sachant exactement ce que les spectateurs attendent à ce point et ne déçoit pas. Entre les désormais célèbres expressions de Hastings, les interrogatoires qui ne manquent pas d’émotions tout en étant terriblement attachés à la procédure légale et les occasionnelles scènes d’action, la formule est familière et toujours efficace. Elle montre aussi quelques signes de fatigue qui font penser que le moment était venu de livrer la conclusion.

Malgré cela, cette saison 6 progresse comme toutes les autres, ne laissant pas paraitre qu’une fin serait proche. C’est en partie pour cela que la conclusion tant attendue manque presque de momentum. Il faut dire que l’on espérait un choc. D’une certaine manière, il y en a un, mais ce n’est pas explosif. Il découle surtout du constat que les réussites des uns ont mené au succès d’incompétents qui ont permis à la corruption de prendre racine.

Avec cette conclusion de Line of Duty, Jed Mercurio délivre une critique du système qui est pessimiste. Le scénariste s’est inspiré de véritables affaires et a utilisé la fiction pour exposer des défaillances bien réelles. Son commentaire sur le climat politique encourageant la corruption ajoute indéniablement une touche de gravité à la série.

Ainsi, cette saison 6 est satisfaisante sur certains points, mais également frustrante sur d’autres, et ce, de façon aussi involontaire (certains choix scénaristiques et dans la réalisation) que volontaire (les observations sur l’institutionnalisation de l’incompétence et de la corruption). Dans tous les cas, il est difficile de rester indifférent face à ce que Steve, Kate et Hastings traversent. C’est là que Line of Duty parvient le mieux à capitaliser sur son passif.

Après six saisons, Line of Duty forme indéniablement un tout remarquable et cohérent. La série a pris assez tôt son envol et a su conserver sa capacité à captiver et à surprendre jusqu’au bout. Cette saison fait ce qu’elle devait, maintenant le standard en livrant les révélations longtemps promises, le tout emballé dans quelques twists. Il y a quelques policiers corrompus de moins en circulation, mais jamais assez pour satisfaire AC-12.

