Little Voice Saison 1 : Elle donne tout pour la musique

Little Voice est la dernière production estampillée J.J. Abrams. Cependant, il n’y a ici point d’île mystérieuse ou d’univers parallèles, de robots en pleine révolution ou des machines de surveillance de masse, cette création chapeautée par Jessie Nelson et l’auteure-compositrice-interprète Sara Bareilles est une authentique bluette musicale.

En effet, la série de AppleTV+ nous présente Bess Alice King (Brittany O’Grady), une jeune femme qui jongle entre ses nombreux petits jobs et un frère, Louis (Kevin Valdez), atteint d’autisme. Dans ce quotidien, pas toujours facile, Bess rêve de pouvoir vivre de sa passion, la musique, mais tout cela lui semble inaccessible.

On retrouve ici un environnement assez proche de la première création de J.J. Abrams, Felicity. Rappelez-vous, cette série diffusée entre 1998 et 2002 sur The WB qui suivait les déboires sentimentaux — mais pas que — d’une jeune étudiante à New York. De Felicity, Little Voice reprend son atmosphère avec ce New York mélancolique, sa tonalité simultanément intimiste et moelleuse, et dans une certaine mesure son héroïne. En effet, on retrouve dans la série de Nelson et Bareilles une femme pétrie de doute sur elle-même, à la fois attendrissante et agaçante.

La série se balade alors entre des intrigues de badinage sentimental qui font bêtement sourire et des récits plus profonds. Si le triangle amoureux qui se dessine entre Bess, Samuel (Colton Ryan) et Ethan (Sean Teale) n’a rien de surprenant, il est bénéficie d’une belle alchimie entre les acteurs et parvient a faire fondre les cœurs les plus sensibles. Surtout que celui-ci est contrebalancé par des intrigues telles que l’homosexualité de la meilleure amie de Bess, Prisha (Shalini Bathina) et sa difficulté à évoquer cela avec ses parents d’origine indienne attachés aux traditions. Little Voice met aussi en avant l’autisme, pas seulement au travers du personnage de Louis, mais également avec sa bande d’amis qui donne à voir toute la multiplicité et la complexité de ce syndrome.

Le cœur du sujet est avant tout la musique. Le rêve de chanteuse de Bess occupe une large place dans ces 9 épisodes et se rapproche du long métrage New York Melody de John Carney dans ces instants-là. De façon plus ou moins réaliste, le show tient à montrer que percer dans cet univers n’a rien d’évident, même si on a, ici et là, quelques facilités au cours des épisodes. Néanmoins, Little Voice donne à voir les problèmes d’inspirations, les tournages clandestins d’un clip vidéo ou encore le trac des scènes ouvertures. On peut regretter que les scénaristes se montrent parfois trop tendres avec ce monde dont la critique reste assez sage.

Ainsi, Little Voice propose un doux moment en sa compagnie. Si l’on peut déplorer qu’elle ne soit pas parfois plus incisive dans son évocation des galères qui accompagnent les jeunes artistes, elle séduit avant tout par cette nostalgie des années 90 et ces séries comme Felicity qui dégage une atmosphère cocooning. Voilà exactement le terme, Little Voice est une série cocooning.

Tags : AppleTV moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.