Lucifer Saison 5 Partie 1 : La famille, quel enfer !

Cette critique de Lucifer saison 5 Partie 1 contient quelques spoilers. Vous êtes prévenus !

Il n’y a pas à dire, Lucifer aime jouer avec nos nerfs. Après une annulation par la Fox au terme de la saison 3, la série a finalement été renouvelée par Netflix pour une 4e saison qui est arrivée à garder l’essence de la série tout en lui insufflant un peu de modernité (et de moyens financiers), Netflix nous a annoncé une saison 5 en deux parties qui serait la conclusion de la série. Mais Lucifer a encore connu un nouveau rebondissement puisqu’il y aura finalement une saison 6 ! Et en attendant d’en savoir plus, les 8 premiers épisodes de la saison 5 ont été mis en ligne sur Netflix le 21 août dernier.

Nous avons donc repris quasiment là où on les avait laissés. Pour Chloe et les autres, un petit mois s’est écoulé, mais l’absence de Lucifer se fait cruellement ressentir. En revanche pour lui, le temps a été bien plus long et quand un de ses « clients » a été assassiné à Los Angeles, Lucifer espère qu’en enquêtant de son côté cela va lui permettre d’une façon ou d’une autre de se rapprocher de Chloe et de son ancienne vie.

Après 2 épisodes, Lucifer va bien évidemment arriver à revenir… et ses obligations professionnelles infernales reléguées aux oubliettes… Dans cet esprit, Michael — le jumeau angélique et maléfique de Lucifer dont l’arrivée avait été largement spoilée par la bande-annonce de la saison — qui fut présenté comme le nouveau fil rouge de la saison va finalement n’avoir qu’une présence assez ponctuelle.

Ainsi, le fil rouge de cette demi-saison se révèle être en vérité la capacité de Lucifer et Chloe à entretenir une véritable relation. On peut dès lors se satisfaire que l’équipe créative ne nous fasse pas languir une saison supplémentaire sur ce sujet, malgré la difficulté évidente à gérer pleinement la transition. Entre doutes, jalousies et ennui, ils en font des tonnes au point de lui faire perdre beaucoup de son charme.

Les relations amoureuses et sentimentales sont d’ailleurs un thème prépondérant de cette première partie de saison 5 de Lucifer. Au-delà de Lucifer et Chloe, Linda et Amenadiel se cherchent en tant que parents du petit Charlie. Si le thème n’est pas des plus passionnants, il permet néanmoins d’en apprendre un peu plus sur le passé de Linda. Tout comme cela permet de mettre en lumière Amenadiel dont l’épisode où il enquête aux côtés de Chloe est probablement le plus abouti de la saison.

Maze aussi n’aura finalement d’autres rôles que de chercher ses origines. Introduite par un épisode « spécial », Lilith la mère de Maze est un sujet récurrent, mais qui finit par gâcher le mordant du personnage. On ne parlera pas de l’inutilité récurrente de ce pauvre Daniel, ni de la facilité scénaristique que représente le petit ami d’Ella. Ça n’est finalement que l’affrontement final entre les frères angéliques et l’arrivée du tant attendu Père qui permettra de sauver cette première moitié de saison.

Objectivement, ça n’était pas mauvais. Les épisodes s’enchaînent avec plaisir et l’interprétation de Tom Ellis dans son personnage infernal est toujours aussi séduisante. Il aura manqué le charme d’Eve de la saison précédente ou même des références plus bibliques comme on a pu y être habitués.

Du coup je suis vraiment contente que cette saison 5 ne soit pas la dernière de Lucifer. J’espère que la seconde moitié — avec notamment l’arrivée de Papa — sera plus aboutie au niveau du scénario et ne nous proposera pas seulement un divertissement procédural sympathique. Mais maintenant il va falloir avoir une patience d’ange pour attendre la suite !

Tags : Netflix Lucifer moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.