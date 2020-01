Que vaut le reboot de Magnum PI (sur TF1) ?

Après Hawaii 5-0 et MacGyver, Peter M. Lenkov nous produit un autre reboot. Cette fois, c’est donc au tour de Magnum P.I. et cela semblait inévitable. Après tout, il était question il n’y a pas si longtemps de cela — plus ou moins deux ans — de produire une sorte de suite qui se serait centrée sur la fille de Thomas Magnum. Cela n’a pas abouti et, à présent, nous avons dès lors une autre approche qui a déjà fait ses preuves.

Ce reboot reprend plus ou moins les éléments de l’originale et les modernise. Nous avons ainsi Jay Hernandez qui endosse le rôle iconique du détective basé à Hawaii qui loge sur la propriété de l’écrivain Robin Masters et, avec l’aide de ses fidèles amis Rick (Zachary Knighton) et TC (Stephen Hill), il mène des enquêtes.

Le gros twist de ce Magnum P.I. version 2018, c’est que Higgins est à présent une femme d’action et une hackeuse extraordinaire. Juliet Higgins (Perdita Weeks) est une ancienne super-espionne du Mi-6 qui s’occupe désormais de la propriété de Masters. Bien entendu, elle trouve que Magnum est un parasite, mais elle finit toujours par l’appuyer dans ses investigations.

D’ailleurs, qu’est-ce que Magnum ferait sans elle, voire sans Rick et TC ? Ce nouveau détective est impatient et il est entouré de personnes qui peuvent l’aider à prendre des raccourcis. Il fonce donc tête baissée et, dès qu’il y a un obstacle, il tombe et se relève avec l’assistance d’un de ses comparses qui vient lui livrer la solution qui lui manquait. Et il repart à l’assaut.

Le challenge pour les scénaristes est assez simple. Il faut trouver une raison pour Magnum de mener une enquête. Ce n’est pas très compliqué. Une fois qu’il l’a, que ce soit un client qui l’engage ou des ennuis qui lui tombent dessus ou sur quelqu’un qu’il connait, il doit juste convaincre les autres de l’aider. Rick et TC résistent peu. Par contre, il y a un petit rituel avec Higgins, un jeu de séduction sous-entendu et de gentilles insultes qui se met en place et aboutit inexorablement au même résultat : Higgins fait ce que Magnum lui demande.

Il n’y a pas fallu une poignée d’épisodes pour que la formule soit rodée. Ce Magnum P.I. est en mode automatique. Cela dit, il délivre tout ce qu’il promet, mais rien de plus malheureusement. En fait, les scénaristes paraissent intéressés par proposer une sorte de spin-off officieux à Hawaii 5-0 – il y a déjà eu des croisements entre les deux shows et un véritable crossover ne devrait pas tarder. D’ailleurs, il existait des liens entre leurs deux séries originales à l’époque, mais le détective offrait quelque chose de différent de l’équipe de Steve McGarrett.

Cela ne veut pas dire que nous avons là une série qui renie son inspiration, puisque l’on y retrouve de nombreuses références. Pas vraiment plus que cela, néanmoins. Au niveau de tonalité, Jay Hernandez n’instille certainement pas le type de nuances que Tom Selleck en son temps. On perd l’homme torturé qui se cachait derrière une façade joviale — et sa moustache. Les ingrédients sont introduits, mais ils ne sont pas utilisés et l’on hérite d’un personnage unidimensionnel au possible.

C’est en gros ce qui caractérise Magnum P.I. version 2018. C’est une série qui reprend les éléments qui étaient au cœur de la formule originale, mais elle ne sait pas comment les associer pour reconnecter avec ce qui faisait la différence. On a donc le droit à un show d’action sympathique, mais générique, inoffensive et anecdotique. C’est un produit CBS de plus qui ne mérite pas réellement qu’on s’y arrête plus que ça.

Publié en novembre 2018, cet article revenant sur les premiers épisodes de la série Magnum est aujourd’hui remis en avant à l’occasion du début de la diffusion de la série sur TF1 ce mardi 7 janvier 2020 à partir de 21h05.

