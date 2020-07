Mayans MC Saison 2 : La route de la vérité est pavée d’embûches (sur Canal+)

Après une première saison qui a fait le nécessaire pour que Mayans MC ne soit pas simplement Sons of Arnachy à la frontière mexicaine, la série se poursuit sur sa lancée, continuant à affirmer son identité en explorant le passé.

Le passé des personnages, mais également de la franchise. Cette saison 2 se découpe en deux parties. La première développe la relation particulière entre le Cartel de Galindo, le gouvernement américain, les Mayans et les rebelles dirigés par Adelita. Double jeu, trahisons, sacrifices et politique se combinent pour proposer des enjeux toujours plus importants et compliqués, puisque les bikers et le cartel doivent mener Lincoln Potter (Ray McKinnon) et ses hommes vers Adelita, alors qu’ils font tout pour la protéger.

Quand on ajoute par-dessus cela les conflits entre les frères Reyes, les révélations sur la mort de leur mère, les projets immobiliers d’Emily et le business du club, cela fait un début de saison dense qui n’offre pas beaucoup d’espace pour respirer.

Néanmoins, tout déraille. Soit la véritable grossesse de Carla Baratta (qui interprète Adelita) a forcé les scénaristes à changer de direction plus tôt que prévu, soit ils ont réalisé que Mayans MC n’était plus vraiment à propos des bikers.

En saison 1, même quand Angel (Clayton Cardenas) aidait Adelita, il le faisait — en partie — pour le bien du club. À présent, ce dernier n’est qu’une arrière-pensée et, à mi-parcours de cette saison 2, une nouvelle intrigue est mise en place pour tenter de recentrer le récit. Les Sons of Anarchy reviennent sur le devant, avec leurs lourds bagages, et une guerre de territoire complique tout.

Concrètement, Mayans MC nous présente deux versions de la même série dans une seule saison. Une première qui s’intéresse à la politique américaine et sa relation avec le Mexique. Une seconde qui est focalisée sur la cohésion du club et les valeurs de ses membres.

Les deux ont des choses pertinentes à offrir, mais en le faisant de façon si distincte, elles ne parviennent pas à donner corps à la série que Mayans MC pourrait vraiment être.

Cela n’est pas aidé par le fait que l’histoire compliquée de la famille Reyes se développe en parallèle, déroutant souvent l’ensemble pour continuer à exister. Cela s’inscrit au cœur de la mythologie du show, mais découvrir la vérité sur la mort de la mère d’EZ (J. D. Pardo) finit par prendre le dessus sur le reste. Le résultat est alors inconsistant, même si la conclusion est satisfaisante, jusqu’à un certain degré.

Alors que les Mayans cherchent à réclamer leur indépendance et à faire honneur à leurs valeurs, les scénaristes peinent à éviter les simplicités héritées de Sons of Anarchy pour créer du drama. Dans ce sens, une surenchère encombre la fin de la saison, ce qui complique tout pour le futur.

Cette saison 2 de Mayans MC a démarré sur les chapeaux de roues en étant le plus éloignée possible de ce que sa grande sœur était, mais le détour qu’elle prend à mi-chemin pour revenir justement vers ce qu’elle était au point de départ est mal négocié. Heureusement, les personnages restent solides, même si certains pourraient certainement être plus développés. Les frères Reyes sont en tout cas toujours là pour tirer le show vers l’avant et évitent à l’ensemble de trébucher quand les rebondissements deviennent grossiers.

En bout de course, ce fut une fournée d’épisodes mouvementés et l’on peut espérer que, malgré le renvoi de Kurt Sutter, la saison 3 aura ce qu’il faut pour offrir un récit plus homogène.

Cet article a été publié en novembre 2019 et est aujourd’hui remis en avant à l’occasion du début de la diffusion de cette saison 2 de Mayans M.C. sur Canal+ ce jeudi 23 juillet 2020 à partir de 23h05.

