Mr Iglesias Saison 2 : Les cours reprennent dès aujourd’hui sur Netflix

Les cours reprennent sur le géant de la vidéo à la demande Netflix avec la mise en ligne de la saison 2 de la comédie multi-caméra Mr. Iglesias, disponible dès ce mercredi 17 juin.

Pour rappel, Mr. Iglesias est une création de Kevin Hench qui place le comédien Gabriel Iglesias dans la peau d’un professeur de lycée qui enseigne à des jeunes talentueux qui ne trouvent pas leur place dans le système. Il veut les aider à ne pas être poussés vers la sortie et à réaliser tout leur potentiel.

Pour la saison 2 qui se compose de 6 épisodes, c’est un nouveau semestre et de nouveaux défis pour le prof au grand cœur ! Gabriel aide ses élèves à préparer des examens et un spectacle, et s’attelle enfin à sa vie romantique. Tout commence pour Gabriel lorsqu’il prononce devant sa classe un discours d’encouragement qui se retourne spectaculairement contre lui… et lui fait remettre en cause son propre parcours.

La distribution de Mr. Iglesias réunit dans son casting Gabriel Iglesias, Sherri Shepherd, Jacob Vargas, Maggie Geha, Richard Gant, Cree Cicchino, Fabrizio Guido et Oscar Nuñez.

