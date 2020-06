NOS4A2 Saison 1 : Perdu dans le monde pas si magique de Christmasland

Quand on se met devant une série dont le titre se lit Nosferatu, on s’attend à un récit vampirique, mais il se trouve que l’adaptation par AMC (disponible chez nous sur Amazon Prime Video) du roman NOS4A2 de Joe Hill — connu en français sous le titre Nosfera2 — développée par Jami O’Brien n’est pas réellement à propos d’un vampire.

L’histoire se centre sur Victoria McQueen (Ashleigh Cummings) qui a 18 ans et rêve de rejoindre une école d’arts et quitter sa petite ville paumée où elle n’a aucun avenir. Un jour, au milieu de la forêt qu’elle traverse sur sa moto, elle trouve un vieux pont. Elle découvre que celui-ci a été détruit il y a une quinzaine d’années, mais qu’elle peut le faire réapparaitre. Elle est la seule à pouvoir l’utiliser et ce pont l’emmène vers ce qu’elle cherche.

C’est un danger pour l’immortel Charlie Manx (Zachary Quinto) qui kidnappe des enfants pour qu’ils vivent à Christmasland où Noël est éternel. Vic pourrait en effet être la seule personne capable de découvrir où se cache ce lieu magique. Il doit alors la stopper, mais il doit d’abord la trouver.

Manx est donc le vampire dans cette histoire, il se nourrit en quelque sorte de la jeunesse de ses victimes qu’il transforme en petit monstre. Néanmoins, il joue surtout le rôle de la fée qui emmène des enfants au Pays imaginaire où ils vont arrêter de grandir et s’amuser en continu. C’est Peter Pan avec un twist horrifique et ce n’est pas la partie la plus intéressante de cette première saison de NOS4A2.

Idem en ce qui concerne les problèmes familiaux de Vic qui deviennent non seulement redondants sans tarder, mais qui paraissent par moment être surtout là pour faire du remplissage. Tout ce qui éloigne Vic de sa recherche de Charlie Manx et des enfants disparus s’impose rapidement comme étant un poids à trainer, et il devient toujours plus lourd à mesure que les épisodes passent.

Ainsi, Vic gère des parents difficiles — un père alcoolique qui frappe sa femme et une mère qui étouffe sa fille. Ils vont se séparer et cela ne fait que compliquer une existence qui n’avait pas vraiment besoin de cela, surtout au moment de la découverte d’un pouvoir incompréhensible.

Dans ce registre, les scénaristes de NOS4A2 font un bon travail pour mettre en place les codes de cet univers où certaines personnes extrêmement créatives peuvent passer la barrière séparant le réel et l’imaginaire pour réaliser des choses incroyables. Parmi elles, nous trouvons donc Vic et Manx, mais également Maggie, une libraire qui va guider Vic dans sa mission pour retrouver les enfants. Il y en a d’autres et cette première saison ne fait que nous teaser à ce sujet, donnant espoir que l’on pourra en découvrir plus par la suite.

C’est une partie du problème de cette intrigue. Le combat qui prend forme entre Vic et Manx est vraiment ce qui donne envie de poursuivre et tout ce qui touche à leur univers surnaturel attise la curiosité, mais l’ensemble est ancré dans une réalité qui ennuie et n’évite pas des poncifs qui ne captivent pas.

Le résultat est une première saison qui ne fait bien souvent qu’effleurer le potentiel d’idées qui ne demandent qu’à être plus développées et qui n’ont pas la place nécessaire pour s’épanouirent. Le but était clairement de simplifier la narration du roman pour permettre à NOS4A2 de continuer au-delà d’une seule et unique saison. En faire une mini-série aurait certainement aidé à complexifier un récit qui est au final trop linéaire et trop timide dans l’exploitation de ses plus grandes forces.

Publié en juin 2019, cet article sur la première saison de NOS4A2 (disponible en France sur Amazon Prime Video) est aujourd’hui remis en avant à l’occasion de l’arrivée de la saison 2 de la série ce dimanche 21 juin sur AMC.



