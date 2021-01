Our Friends in the North : Trois décennies, quatre amis et le monde qui a façonné leurs vies (25e anniversaire)

C’était il y a maintenant 25 ans de cela que BBC One diffusait Our Friends in The North, série scénarisée par Peter Flannery aujourd’hui devenue classique du petit écran britannique. Cette dernière se proposait de nous relater sur neuf épisodes l’histoire de quatre amis originaires de Newcastle upon Tyne, dans le nord-est de l’Angleterre sur une période de 31 ans, de 1964 à 1995.

Ainsi, ce groupe est le reflet des changements sociaux et politiques qui affectent le pays, des changements qui ont toujours sur toucher le nord avec une force indéfectible. Les hauts et les bas seront alors nombreux au cours de ces trente années.

Our Friends in the North commence en 1964 avec le retour de Dominic ‘Nicky’ Hutchinson (Christopher Eccleston) au pays, après avoir travaillé pour le mouvement social dans le sud des États-Unis. Il retrouve sa petite amie, Mary Soulsby (Gina McKee), avant son entrée à l’université, son ami George ‘Geordie’ Peacock (Daniel Craig) qui doit se marier après avoir mis enceinte une jeune fille, et Terry ‘Tosker’ Cox (Mark Strong), qui rêve d’une carrière musicale.

Quatre personnes avec des ambitions et des rêves différents qui seront plus que mis à l’épreuve, ils seront généralement tout simplement brisés en mille morceaux. La corruption devient très vite l’un des sujets dominants de la série, qu’elle se trouve au sein de la police ou du gouvernement, s’attelant à détruire les idéaux de Nicky mais assurant également la survie de Geordie dans le Soho londonien où les night-clubs et les sex shops font les beaux jours du baron Benny Barrett. Pour Tosker et Mary, il s’agit avant tout au départ de pouvoir relier les deux bouts, avec une existence qui traversera multiples couches sociales en fonction de leur propre progression et de l’état de santé de leur pays.

Chacun d’eux est donc intrinsèquement lié aux décisions sociales et politiques de l’environnement dans lequel ils évoluent, trois décennies offrant un regard large sur les aléas d’une vie professionnelle et privée. C’est d’ailleurs peut-être là le plus difficile pour Our Friends in the North, réussissant intelligemment à reconnecter avec ses personnages, malgré les années manquantes, mais qui peine à certains moments à rendre tout émotionnellement saisissable. Celui qui en sera probablement le plus victime sera Geordie, dont la plongée dans les bas-fonds (financièrement et psychologiquement) ne parviendra pas forcément à avoir le poids que sa situation aurait on ne peut plus mérité, les années empêchant quelque peu de toujours être pris dans ce qu’il traverse. Daniel Craig réussira par contre à y mettre une émotion vraiment palpable qui aidera beaucoup à saisir le personnage.

Derrière cette large peinture historique, imprégnée de batailles comme la grève des mineurs de 1984-1985, les quatre amis voient donc leurs vies forger par les évènements, mais finalement aussi par leur propre héritage familial. Ils sont le fruit de leurs parents et de leurs époques, ce qui se transforme en cercle vicieux quand ils finissent eux aussi par remplir ce même rôle. Un véritable feuilleton de l’existence, où les crises, les luttes, les idéaux et les bouleversements ont formé les âmes, qui elles-mêmes déteignent sur d’autres.

Voguant entre une saga nous retraçant l’histoire d’un pays et la véritable tragédie humaine avec le récit de ce groupe d’amis que la vie n’épargne pas, Our Friends in The North nous dépeint une réalité fragile, des existences qui sont maltraitées par les épreuves continues et les évolutions économico-sociales, entre joies et pleurs, entre pure survie et tentatives pour améliorer la société. Chacun d’entre eux devient ce que le temps a fait d’eux, avant peut-être de parvenir à tout simplement accepter — encore et toujours, l’œuvre du temps.

25 ans après sa diffusion sur BBC One, Our Friends in the North reste une œuvre accomplie, témoignage de toute une époque, avec ses défauts, mais surtout un récit aussi humain que complexe, dotée d’une forte ambition et beaucoup d’émotions.

Malheureusement, Our Friends in the North n’est pas disponible sur une plateforme de streaming en France. Elle est au mieux disponible en DVD en import UK (sans piste ou sous-titres français)

