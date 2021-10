Perdus dans l’espace Saison 3 : Le périple des Robinson s’achève maintenant dans un trailer et en décembre sur Netflix

Près de deux ans après la mise en ligne de la saison 2 de Perdus dans l’espace, Netflix nous révèle maintenant que la famille Robinson fera son retour avec sa troisième et ultime saison le mercredi 1er décembre. Le service de streaming nous tease par ailleurs ce retour à l’aide d’une première vidéo.

De quoi parle Perdus dans l’espace Saison 3 ?

Pour sa troisième et dernière saison, composée de huit épisodes, les enjeux n’ont jamais été aussi importants et l’instinct de survie de la famille Robinson sera plus que mis à l’épreuve.

Après avoir passé un an coincé sur une mystérieuse planète, Judy, Penny, Will et le Robot doivent organiser une difficile évacuation des 97 jeunes colons, mais pas avoir que de nombreux secrets soient découverts et changent à tout jamais leurs vies.

Pendant ce temps, John et Maureen — en compagnie de Don — doivent se battre pour tenter de retrouver leurs enfants. Les Robinson doivent dès lors faire face au fait d’être perdus et d’être séparés de ceux qu’ils aiment alors qu’ils sont confrontés la plus grande menace extra-terrestre possible.

Les premières images de Perdus dans l’espace Saison 3

Naturellement, on retrouve au sein de cette saison 3 de Perdus dans l’espace Toby Stephens (John Robinson), Molly Parker (Maureen Robinson), Taylor Russell (Dr. Judy Robinson), Mina Sundwall (Penny Robinson), Maxwell Jenkins (Will Robinson), ainsi qu’Ignacio Serricchio (Don West), Parker Posey (Dr. Zoe Smith) et Brian Steele (qui se trouve dans le costume du robot). Ils sont rejoints par Russell Hornsby (Grimm) dans un rôle récurrent.