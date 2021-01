Poldark Saison 4 : Entre Londres et les Cornouailles sur Chérie 25)

1796. Ross doit défendre la Cornouaille d’un George Warleggan de plus en plus puissant. Il est prêt à tout risquer en se lançant dans une aventure politique qui l’entraine à passer du temps dans la capitale. Alors que sa relation avec Demelza traverse une période difficile, Caroline et Enys ne sont pas non plus épargnés par la tragédie. L’amour est mis à rude épreuve, tandis que les conflits perdurent.

Toujours sous la plume de Debbie Horsfield, cette saison 4 de Poldark possède 9 épisodes pour mettre en scène la dernière partie de The Four Swans, sixième livre écrit par Winston Graham, et l’intégralité du livre 7, The Angry Tide. Le couple principal se trouve au début dans la tourmente suite aux sentiments que Demelza a développés pour Armitage, mais ce n’est rien comparé à ce que doit vivre au quotidien Morwenna. La série continue alors son exploration des classes sociales et du mariage, où se mélangent joie et drame qui ne cessent de redéfinir les dynamiques.

Attention, la suite contient des allusions à des évènements qui peuvent être considérés comme spoiler.

La lutte de Ross Poldark, un politicien idéaliste

Ross aura repoussé l’inévitable autant que possible, mais il doit se confronter au fait qu’il doit occuper une position de pouvoir pour entrainer le changement. Poldark n’a de cesse de montrer une classe ouvrière qui est continuellement en lutte pour survivre, devant se battre pour réussir à se nourrir malgré le travail.

Si Ross (Aidan Turner) s’est toujours placé en défenseur de la veuve et l’orphelin, et certainement jamais le dernier pour se mêler à une bagarre, il se lance dans un nouveau défi : la politique. Cela nous entraine à Londres pour quelques échanges houleux, mais une représentation également assez simpliste du milieu politique. Ou plutôt dirons-nous superficiel, car la capitale prend la forme parfois d’une ville tentatrice et sophistiquée à laquelle il serait aisé de céder à ses avances, et qui va même semer le trouble dans le couple principal à un moment.

Si la différence entre la vie à Londres et la Cornouailles est intéressante, la série approche le sujet avec assez peu de doigté, mais un sens de l’esthétique bienvenu. Ross n’est pas le seul à se rendre dans la Capitale et cela nous permettra de voir quelques beaux costumes. Sans compter que cela aide à une meilleure mise en valeur des paysages de la Cornouailles en la brisant par les intérieurs londoniens.

Les multiples facettes du mariage

Au-delà de la politique, cette saison 4 de Poldark reste avant tout une qui nous parle du mariage et de multiples formes. Chaque relation dans la série nous présente un pan différent de cette institution où l’amour et les obligations sociales se confondent… ou non.

Au cœur du récit se trouve toujours l’histoire de Ross et Demelza (Eleanor Tomlinson) où la jalousie et la passion n’ont de cesse de les rapprocher et les éloigner. Quoi qu’il arrive, le couple continue de traverser les épreuves, entre sacrifices et réconciliations, rappelant constamment ce qui doit être fait pour maintenir à flot une relation à travers le temps.

Surtout, cette saison 4 s’attèle à offrir à la confiance une place de choix, la perte de celle-ci menaçant de tout faire imploser régulièrement. C’est le cas entre Ross et Demelza, mais aussi Elizabeth (Heida Reed) et George (Jack Farthing). Ces deux-là forment majoritairement un couple uni et fonctionnel, si ce n’était pour ce nuage au-dessus de leur tête qui ne veut partir se nommant Ross Poldark. La rivalité entre les deux hommes est redondante, mais elle définit George là où elle tend à montrer l’immaturité de Ross. Dans tous les cas, Elizabeth aura passé sa vie à lutter contre le poids représenté par les hommes de sa vie qui n’ont eu de cesse de définir la direction que son existence devait prendre.

Surmonter l’adversité est quotidien dans les unions de Poldark. De Morwenna (Ellise Chappell) qui doit vivre au jour le jour avec son ignoble mari puis gérer le trauma qui en découle à la perte que vit Caroline (Gabriella Wilde) qui doit se recomposer en tant que personne pour pouvoir continuer son histoire et son mariage, cette saison 4 de Poldark n’est pas en reste sur un plan dramatique. Les choses vont d’ailleurs parfois vite, et tristesse, amertume et joie se confondent assez rapidement.

Au final, cette saison 4 de Poldark continue dans la direction bien instaurée par les saisons précédentes, misant surtout sur des développements inévitables, mais nécessaires à l’évolution de ses personnages pour progresser. Ross ne pouvait éternellement tourner le dos à la politique, de même que les rivalités se devaient d’être secouées par d’autres tragédies, avec quelques morts libératrices ou tragiques. Dans tous les cas, c’est dans ses différents mariages que cette saison de Poldark existe réellement, dans son portrait de l’union conjugale qui n’est pas un long fleuve tranquille, mais une eau où les courants sont imprévisibles et prêts à tout renverser que la série trouve ses plus grands drames et évènements.

Déjà publié en 2018, cet article est aujourd’hui remis en avant à l’occasion de la diffusion de cette saison 4 de Poldark sur Chérie 25 à partir de ce samedi 2 janvier à 21h05. La saison 4 est également déjà disponible en DVD et la série s’est poursuivie avec une cinquième et dernière saison.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.