Power Book II Saison 1 Episode 1 : L’étranger

Il y a quelques mois à peine, Power concluait sa sixième et ultime saison, nous révélant toute la vérité sur la mort de James St. Patrick aka Ghost. Tasha (Naturi Naughton) a été arrêtée pour ce meurtre, tandis que Tariq (Michael Rainey Jr) doit poursuivre ses études pour pouvoir toucher l’héritage que lui a laissé son père.

Malgré son titre à rallonge, Power Book II: Ghost n’est vraiment que Power Saison 7. L’épisode commence par un rappel des évènements majeurs ayant affecté Tasha et Tariq avant d’enchainer sur le générique. Celui-ci intègre de nouvelles images, mais le concept et la musique n’ont pas changé, affirmant clairement que ce qui vient n’est qu’une suite. Si vous n’avez pas vu Power, il y a donc des choses qui vont vous échapper.

Ce premier épisode nous propose alors de suivre Tariq tandis qu’il nous introduit à son université et qu’il tente de convaincre l’avocat Davis Maclean (Method Man) de prendre en charge la défense de sa mère. Au point de départ, Tameika Washington (Quincy Tyler Bernstine) était responsable de cela, mais il ne faut pas longtemps avant que Tasha la renvoie. C’est un des premiers twists qui laissent penser que les scénaristes n’avaient pas tout prévu quand ils ont terminé Power. Il y a des ajustements à faire et cette réintroduction ne tarde pas à en exposer certains.

La question qui se pose néanmoins est : à quoi ressemblera Power sans Ghost et Tommy ? La première impression est que la série reste la même. Les codes de l’univers n’ont pas changé, tout comme les personnages. Il y a plus de place pour s’intéresser à Cooper Saxe (Shane Johnson) par exemple avec une scène auprès de sa famille qui en dit long sur son comportement. Il n’y avait jamais eu le temps et l’espace pour cela auparavant, mais ce Book II peut se permettre de multiplier les angles.

Il faut dire Ghost avant tendance à dominer sur tous les plans. Sans lui, Tariq prend vie d’une nouvelle manière. C’est aidé par le fait que l’acteur a véritablement progressé depuis ses débuts catastrophiques il y a quelques années. Il a les épaules pour porter une partie du show et le démontre. Qu’il ne soit pas tout seul pas à faire le travail est bien entendu un plus. Cette « nouvelle » série l’utilise en tout cas pour montrer que le monde de James St Patrick était large, mais qu’il y a encore plus à explorer qu’on ne pouvait le penser. L’introduction de Monet (Mary J. Blige) et de sa famille criminelle est d’ailleurs prometteuse dans ce registre. Certes, cela repose en grande partie sur le fait que Mary J. Blige est charismatique. C’est grandement suffisant pour donner envie d’en découvrir plus. Connaissant la propension de Tariq à se mettre dans les ennuis avec les personnes les plus dangereuses qui soient, on ne devrait pas tarder à en apprendre plus sur Monet.

En ce qui concerne l’univers universitaire qui nous est présenté, les personnages sont nombreux et l’intérêt global reste à démontrer. Il y a du sens à développer cette partie, puisque Tariq est obligé de poursuivre ses études, mais c’est clairement quelque chose que les scénaristes de Power n’ont jamais réussi à écrire de manière captivante ou substantielle par le passé. On peut espérer que tout ceci ne deviendra pas un problème pour le show de façon générale.

Pour l’instant, Tariq court et tend à être en retard à tous ses rendez-vous. Il faut avouer qu’il avait beaucoup à faire pour démontrer que Power Book II: Ghost était plus qu’une série bonus pour les fans. Certes, Tommy manque sérieusement et il va être nécessaire de patienter avant de voir si les diverses perspectives mises en place vont faire naitre une dynamique aussi accrocheuse que celle qui existait auparavant. En attendant, nous avons là du Power et non une série différente sur laquelle on aurait inscrit un titre trompeur.

