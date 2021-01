Power Book II Saison 1 Episode 10 : Le cœur des ténèbres (fin de saison)

Cet article contient des spoilers explicites au sujet de cet épisode 10 de la saison 1 de Power Book II.

Nous arrivons à la conclusion de cette saison 1 de Power Book II: Ghost et le Ghost du titre est finalement discuté. Il faut dire que tout l’épisode ressemble surtout à un épilogue de la série originale avec Tommy qui fait son grand retour pour régler des comptes.

Sa soudaine apparition n’est pas vraiment une surprise. On pouvait l’attendre depuis que Tasha l’a désigné comme étant à la tête de l’opération de Ghost, mais il était difficile de savoir dans quel état d’esprit il allait se trouver. Il ne déçoit pas, mais il apparait immédiatement qu’il n’est pas à sa place dans cette série. Elle est celle de Tariq et il n’a plus de rôle à jouer à ses côtés. Heureusement, on pourra le retrouver dans son propre spin-off.

En attendant, il est intelligemment employé dans la conclusion de l’histoire de Tasha. Aidé par Tamika, Tariq parvient à pousser Saxe dans ses retranchements et à obtenir un accord pour sa mère. Tout le procès se termine dans une débâcle qui lui fait honneur, tellement toute l’affaire était bancale. Les scénaristes s’étaient posé eux-mêmes un piège et ils réussissent à négocier une sortie légèrement forcée, mais qui tient la route.

Tout cela nous permet d’avoir une première rencontre entre Tasha et Monet qui ressemble à un passage de relai. D’ailleurs, cet épisode est celui que Monet attendait depuis longtemps. Elle parait finalement être aux commandes — il sera intéressant de voir comment sa relation avec son mari progresse en saison 2 — et son lien avec Tariq et ses enfants n’a jamais été aussi claire. Toute sa famille est présentée comme étant, par procuration, devenue celle de Tariq.

Dans ce sens, cette saison de Power Book II finit par affirmer sa propre identité. Le retour de Tommy et la fin du procès permettent de fournir la conclusion nécessaire pour fermer le « book I ». Maintenant, Tariq est plus que jamais libre de prendre son envol et, contrairement à son père qui était toujours à la recherche de la meilleure des sorties pour lui-même, il ne pense pas à la fin. Pour lui, ce n’est que le début. C’est clairement une approche qui aide ce spin-off à se démarquer de la série mère.

Il fallait donc en finir avec certaines choses et l’on peut se demander comment plusieurs des personnages parviendront à trouver leur place dans la suite de la série. Pas tous cependant, puisque quelques décisions ont été prises pour qu’il n’y ait pas de doute au sujet de certains d’entre eux. Dans cette idée, nous voyons enfin où le comportement de Jabari devait le mener. La relation entre Zeke et Carrie Milgram n’en est pas au même niveau, mais les professeurs ont tous les deux fini par justifier leur présence dans le show.

Pour sa conclusion, cette saison 1 de Power Book II ne déçoit donc pas. Entre les storylines qui sont bouclées et les éléments qui restent en suspens pour la suite, la série arrive clairement à un tournant et il sera intéressant de voir comment il sera négocié.

