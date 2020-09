Power Book II Saison 1 Episode 2 : De trop grandes espérances

La question que l’on peut légitimement se poser avec Power Book II concerne le cœur même du show. Que doit-on attendre de la série sans Ghost ? Ce second épisode aborde ce problème par le biais de Tariq alors qu’il se prépare à enterrer son père.

Le pilote a fait un assez bon travail pour montrer que l’univers de Power pouvait s’étendre. Le nombre important de personnages qui font leur retour ne cesse néanmoins d’augmenter – Blanca Rodriguez refait surface pour nous annoncer qu’elle compte faire des vagues lors du procès et Tate vient sourire devant les caméras en attendant son propre spin-off pour nous rappeler qu’il n’a pas changé. Il y a tout de même de l’espace pour développer de nouveaux angles.

Celui se focalisant sur les professeurs de Tariq est assez peu intéressant et n’apparait pas à sa place dans la série. Tariq étant destiné à rester au moins trois ans à l’université, on peut espérer que cela évoluera rapidement.

Celui concernant Monet (Mary J. Blidge) et sa famille est bien plus prometteur, en grande partie parce qu’il aide à maintenir la connexion avec le monde criminel qui a disparu en même temps de Tommy et James. Peut-être que cela permettra d’expliquer pourquoi la série s’intitule Power Book II: Ghost alors que Ghost n’est plus de la partie. Tariq compte peut-être se réapproprier le nom.

En attendant de le découvrir, cet épisode 2 s’articule autour de l’enterrement de James, ce qui nous rappelle le peu de temps qui s’est écoulé entre les deux séries. On nous annonce dès le départ que l’évènement va jouer un rôle important, c’est à Tariq de décider lequel. D’un côté, il peut faire un discours qui exposera son père et aidera sa mère. De l’autre, il peut aller dans le sens inverse pour s’assurer que l’héritage de Ghost ne sera pas teinté et que la famille pourra conserver sa fortune.

Avec les scénaristes qui paraissent déterminés à exploiter des classiques de la littérature pour offrir des paraboles sur les choix que Tariq doit faire ou pour commenter ce qu’il traverse, il n’est pas surprenant que le jeune homme soit devenu un orateur de talent. Son discours reste parfaitement au milieu, plaçant James St Patrick comme étant un criminel et un héros du peuple, un bon et un mauvais père, un exemple à suivre et le contraire. Le résultat semble être une déclaration d’intentions de l’équipe créative de la série : Power Book II n’est plus au sujet de Ghost, mais à propos de ce qu’il a laissé derrière lui.

On nous rappelle ses bons côtés sans oublier de les contrebalancer avec ses mauvaises décisions. Maintenant, Tariq doit apprendre à gérer les deux pour faire mieux que lui. Son père désirait qu’il soit tout ce qu’il n’avait pas pu être, et il parait finalement comprendre ce que cela veut dire.

Ce second épisode s’attarde également sur le procès à venir de Tasha. Il est question de renforcer le dossier de Saxe et la conviction de l’avocat Davis Maclean (Method Man) — ce dernier semblait dans le pilote être un arnaqueur bien payé, mais apparait à présent avoir de réelles compétences, ce qui promet quelques surprises.

Il est difficile de voir Power Book II comme étant une nouvelle série. Pourtant, il ne faut pas oublier que c’est ce qu’elle est à un certain degré. Dans ce sens, ce début de saison livre une bonne dose d’exposition, passe du temps à faire de la mise en place et à introduire des enjeux. Le tout est cependant éclipsé par tous les bagages que la famille St Patrick transporte. L’approche à l’avantage de nous proposer un univers déjà bien étoffé, mais cela rend quelque peu impatient au sujet des nouveaux éléments introduits. Ce second épisode parvient à bien gérer cela avec un montage dynamique qui permet de bien alterner les points de vue et d’éviter les errances, même si cela n’aide pas les professeurs de Tariq à devenir plus intéressants pour autant. On conserve en tout cas bien l’élan donné par le pilote.

