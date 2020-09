Power Book II Saison 1 Episode 3 : Jouer le jeu !

Il y a un mystère inattendu dans ce début de saison 1 de Power Book II: Ghost. Comment une personne comme Monet ignore-t-elle qui est Tariq St Patrick ? Elle a dû entendre parler de James/Ghost et son meurtre a fait la une des journaux. Son mari devait connaitre le plus grand distributeur de New York et faire la connexion avec Tariq n’est pas difficile. Pourtant, ce dernier ne peut visiblement pas compter sur la réputation de son père pour se lancer dans le business.

Dommage pour lui, surtout que ses tentatives pour obtenir de la marchandise de la part de Monet lui demandent pour le coup beaucoup de travail. Cet épisode 3 s’intéresse ainsi avant tout à la partie criminelle du show, celle avec laquelle les scénaristes sont clairement les plus confortables.

Pour ce faire, nous passons du temps avec Monet et ses enfants, ce qui permet de mieux saisir la dynamique de la famille qui apparait alors être bien plus fragile qu’on ne pouvait le percevoir auparavant. Le père est peut-être en prison, mais sa présence se fait sentir. Il veut tout contrôler et désapprouve les méthodes de sa femme et cette dernière doit en plus gérer la petite rébellion de sa fille.

Comme dans l’originale, ce spin off de Power mélange le personnel et le professionnel de manière à les rendre indissociables. Les connexions sont différentes, mais le résultat est explosif. D’ailleurs, les deux fils agissent un peu comme Ghost et Tommy, dans le sens où il y en a un qui réfléchit avant de passer à l’action et l’autre est impulsif et dangereux. Par contre, là où les deux étaient aussi mortels et capables de se salir les mains dans le précédent show, ce n’est pas le cas ici.

Ces développements sont en tout cas prometteurs. À l’opposée, la partie étudiante de la vie de Tariq commence à se répéter. Comme dans les précédents épisodes, il arrive en retard en cours, expose sa vision controversée d’un classique de la littérature et doit retravailler son sujet pour livrer ce que l’on attend de lui. La différence est que cela se retourne cette fois contre lui, car on veut qu’il soit lui-même. Si la série s’intéressait vraiment à ce que l’université pouvait apporter à Tariq, voir son professeur lui donner des leçons de vie serait pertinent, mais cela a un impact assez réduit. Il apprend certes des expériences qu’il traverse, mais tout le contexte scolaire tombe à l’eau, tout comme l’exploration de la vie sentimentale compliquée des deux professeurs.

C’est un peu regrettable d’aborder cela alors que Tasha pourrait bénéficier de quelques minutes de plus à l’écran. La partie judiciaire prend une nouvelle direction avec Davis Maclean qui tente de faire comprendre à sa cliente qu’il ne peut pas la défendre tant qu’elle ne lui aura pas dit toute la vérité. Le twist est qu’il utilise Tameika pour faire son point et celle-ci ouvre une voie qui l’intrigue et devrait compliquer la tâche de Saxe par la suite. Maclean est un avocat bien différent de Proctor et il parait bien parti pour injecter quelques surprises durant le procès. De plus, Method Man prend clairement du plaisir dans le rôle et c’est communicatif.

Il y a indéniablement encore du chemin à parcourir avant que Power Book II: Ghost ait trouvé sa vitesse de croisière. Avoir plus de Monet et Maclean aide dans cet épisode 3 qui aurait par contre gagné à moins se répéter avec certaines storylines. Les enjeux montent en tout cas notablement.

